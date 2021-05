Ce sera le tirage au sort du premier tour de la phase de promotion en deuxième division

05/06/2021

Lundi prochain, le 10 mai aura lieu le tirage au sort des éliminatoires pour la promotion en deuxième division. Des 16 clubs qui se battront pour le rêve de monter dans la catégorie argent du football espagnol. Aux fins du tirage au sort, les 16 clubs seront répartis en quatre coupes. Les cinq champions seront inclus dans le numéro de coupe. Les cinq secondes seront dans la coupe numéro deux, la cinq troisième dans le numéro trois et celle qui s’est classée quatrième, dans la coupe numéro quatre.

Le tirage au sort correspondra aux clubs qui ont obtenu un meilleur classement contre ceux qui ont obtenu un pire classement, en évitant, dans la mesure du possible, que deux équipes ayant appartenu au même groupe s’affrontent.

FORMAT DU CONCOURS

Cela commencera par faire correspondre l’un des cinq champions avec le club classé quatrième; puis les quatre champions restants avec quatre autres des cinq tiers; puis l’un des cinq clubs qui occupaient la deuxième place sera jumelé avec le troisième restant dans la coupe numéro 3. Et, enfin, à quatre secondes, qui restent dans la coupe numéro 2, l’un avec l’autre.

En cas de match de groupe, une autre balle sera tirée au sort pour correspondre au club recevant et réservée au club non apparié pour le prochain tirage au sort.

Le club le mieux classé à la fin de la ligue régulière agira en tant qu’équipe locale. Et si la position est la même, le club dont la balle est tirée en premier aura cette condition.

Le stade et la date des matches seront également déterminés par l’ordre d’extraction des ballons, chaque match se déroulant dans l’un des quatre stades suivants désignés pour son organisation:

– Nouveau stade Vivero (Badajoz)

– Stade Francisco de la Hera (Almendralejo)

– Stade municipal de Villanovense (Villanueva de la Serena)

– Stade municipal Vicente Sanz (Don Benito).

JEU UNIQUE (15 ET 16 MAI)

Los encuentros correspondientes a esta primera eliminatoria serán a partido único y tendrán lugar el fin de semana del 15 y 16 de mayo de 2021. Los horarios se establecerán con antelación por la RFEF siendo comunicados a la mayor brevedad posible tras la celebración del sorteo del próximo Lundi.

COMMENT LA NOTATION EST-ELLE DÉTERMINÉE?

Dans le Play Off de la Promotion en Deuxième Division, les égalités, au bout de 90 minutes, seront résolues dans les conditions suivantes dans l’ordre indiqué et exclusivement:

1. Temps supplémentaire de deux parties de quinze minutes chacune.

2. Si à la fin il y a toujours égalité, l’équipe qui a obtenu le meilleur classement sera la gagnante.

3. Si les deux ont obtenu le même classement, des pénalités seront prises conformément aux dispositions de la cinquième disposition du règlement de la compétition, le tout sans préjudice des dispositions de la règle 10 du jeu IFAB.

Toutes les équipes participantes seront soumises aux exigences, demandes et procédures énoncées dans le Protocole d’action mis à jour pour le retour des compétitions officielles au niveau national et non professionnel, publié dans les circulaires numéro 14, 22, 28 et 30 de la saison en cours. .

Le tirage au sort correspondant au deuxième tour des Play Off pour la promotion en deuxième division aura lieu le lundi 17 mai 2021.