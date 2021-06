Ce sera les 12 et 13 novembre – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le festival Pa’l Norte a annoncé qu’il rugirait à nouveau à Monterrey les 12 et 13 novembre au parc Fundidora.

A travers une vidéo sur leurs réseaux sociaux, le producteur a remercié le public pour sa patience, après un an d’absence, en raison de l’annulation de concerts après la pandémie de coronavirus.

Merci pour les jours. Merci pour les semaines. Merci pour les mois. Merci pour l’année d’attente. Le moment est venu de chanter à nouveau devant les scènes, de reprendre son territoire, de trinquer à nouveau, le moment est venu de rugir à nouveau au festival le plus puissant et le plus ascendant. »

De plus, ils ont annoncé que lundi prochain, le 28 juin, le Line Up sera dévoilé avec les artistes qui seront présents dans cette édition.

Informations du millénaire