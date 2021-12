Ce sera l’étape de prologue du Dakar, ce samedi

31/12/2021

Le à 17:12 CET

La 44e édition du Rallye Dakar débutera ce samedi 1er janvier, jour de l’An, par une étape de prologue qui se déroulera entre les villes saoudiennes de Jefddah, sur la côte de la mer Rouge, et Ha’il, dans le nord montagneux. Bien que la spéciale ne comptera que 19 kilomètres chronométrés à l’apéritif, les pilotes devront parcourir deux liaisons longues, la première de 225 km et une autre de 595 km, après la montre, qui conduira les participants au bivouac de Ha’il, où dimanche le podium de départ de la première étape aura lieu selon l’ordre établi en fonction des résultats du prologue.

Les 19 premiers km du Dakar serviront d’apéritif et de premier contact pour les équipes, avec 57% du parcours en sable, 33% en dunes et les 10% restants seront en gravier. Des conditions similaires à celles que rencontreront les concurrents lorsque le « vrai feu » commencera à partir du dimanche 2 janvier et pendant la première semaine du rallye.

L’ordre de départ des motos et quads sera l’inverse des numéros de course, les pilotes Elite partiront donc en dernier. De plus, de 30 à 1, ils commenceront séparés de deux minutes. Les voitures et les camions partiront dans l’ordre de leurs numéros, séparés de deux minutes de 1 à 35, tandis qu’à partir de 36, les camions T3, T4 et T5 partiront séparés d’une seule minute.

Les 15 premières motos choisiront la position de départ de l’étape 1 du dimanche (dans l’ordre inverse, de la 15ème à la 1ère), tandis que les 10 premières voitures feront de même.

Une autre particularité du Prologue est que le temps enregistré par les véhicules (aussi bien FIM que FIA) comptera pour le Dakar général et, en plus, s’ajoutera à celui de l’étape 1 pour déterminer l’ordre de départ de l’étape 2 (Ha ‘il – Al Artawiyah). Uniquement dans le cas des motos et quads, vos temps au Prologue seront multipliés par 5.