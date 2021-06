“Ce sera une fierté de remporter le championnat pour les fans de Ciudad Juárez”

in

La Juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández, classée numéro un mondial du World Boxing Council dans la division des super-mouches, est métallisée dans la conquête du titre mondial des super-mouches, lorsqu’elle affronte le monarque Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez le 16 juillet. sur le panneau d’affichage qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’.

Sûre de sa forme physique extraordinaire et à quel point sa boxe a évolué dans les combats récents ; La frontalière a assuré qu’elle se consacrait pleinement à sa préparation car elle savait que l’opportunité de départ se présenterait tôt ou tard et elle ne voulait pas être surprise, elle est donc prête à affronter la championne du monde à l’Auditorium municipal Josué Neri Santos.

« Cette fois, je reçois l’opportunité dans ma catégorie qui est super fly, au meilleur moment de ma carrière professionnelle et surtout avec le soutien de mon peuple ; Je vais être championne du monde », a-t-elle déclaré.

« J’ai un grand champion devant moi, un boxeur que je connais déjà mais qui a aussi beaucoup grandi depuis notre dernière rencontre ; un grand combat entre les deux meilleurs au monde aujourd’hui et ce sera une fierté de remporter ce championnat pour tous les fans de Ciudad Juarez », a-t-elle conclu.

La carte spectaculaire que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions, est dirigée par le ‘Wonder Boy’ Bryan Flores, qui fait face à un duel à élimination directe et dans lequel il risque le titre WBC International, contre le Vénézuélien Otto Gámez ‘El Tigre de Caracas ‘; en plus de la participation spéciale de l’attaquant de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado et de la populaire Mirna Sánchez.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón.