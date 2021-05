Ce sera une “ histoire spéciale ” si Liverpool se classe parmi les quatre premiers, dit Darren Bent, alors que le fan des Reds insiste sur le fait qu’il serait le meilleur vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions.

Darren Bent dit que ce sera une “ histoire spéciale ” si Liverpool termine dans le top quatre cette saison.

Les Reds ont dû faire face à de graves blessures à des joueurs clés tels que Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip et Diogo Jota tout au long de la campagne 2020/21.

. – .

Van Dijk n’a pas joué pour Liverpool depuis sa blessure au genou en octobre dernier

En plus de cela, des problèmes personnels ont frappé Liverpool avec Jurgen Klopp perdant sa mère et le père d’Alisson décédé plus tôt cette année.

Malgré tous ces revers, l’équipe de Klopp n’est qu’à un point et une place en dessous d’une place en Ligue des champions avec deux matchs à disputer alors que Leicester, troisième et Chelsea, quatrième, s’affrontent mardi soir.

Interrogé sur l’ampleur de la réussite pour Liverpool de se classer parmi les quatre premiers, Bent a déclaré au talkSPORT Breakfast de mardi: «Ce serait incroyable.

«Les blessures, les gens les ont complètement annulées parfois, disant qu’ils ne finiront même pas dans les places de la Ligue Europa. Les gens en faisaient des mèmes.

«Si Jurgen Klopp parvient d’une manière ou d’une autre à le faire, en entrant dans la saison prochaine avec les joueurs qu’il aura de retour, et qu’il devra ajouter un ou deux joueurs de plus, ce sera un exploit énorme.

.

Liverpool affrontera Burnley et Crystal Palace lors de leurs deux derniers matchs de la saison

«Ils ont perdu sans doute le meilleur défenseur central du monde, ils ont perdu la signature de la saison Diogo Jota, qui était en feu quand il s’est blessé.

«Ensuite, ils ont retiré la dynamique du milieu de terrain, Fabinho et Jordan Henderson ont dû passer en défense.

«Sur le plan personnel, Klopp a perdu sa mère, Alisson a perdu son père. Ils ont eu tous ces problèmes à résoudre, mais ils sont toujours à l’aube du top quatre.

«Ils ont réussi à se regrouper et à se donner la possibilité de terminer dans le top quatre. C’est en soi une histoire spéciale.

Pendant ce temps, le fan de Liverpool et appelant régulier de talkSPORT “ Klobby ” insiste sur le fait que le top quatre de son club serait le meilleur gagnant de la Premier League et de la Ligue des champions.

.

Klopp a perdu sa mère en février et n’a pas pu assister à ses funérailles en raison des restrictions relatives aux coronavirus

Il a déclaré au Sports Bar: “Si nous atteignons le top quatre cette année, je vais aller jusqu’à dire que ce sera plus grand que de gagner la Premier League et la Ligue des champions.”

L’animateur de talkSPORT, Jason Cundy, est immédiatement intervenu en disant: «Vous avez été des ordures! Vous avez eu votre pire série de matchs à domicile! »

«Klobby» a répondu: «Exactement… et regardez combien de points nous étions derrière Everton. Ce n’est pas que moi, j’en ai parlé à mes amis.