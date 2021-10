Ce seraient les dimensions de tous les modèles du Samsung Galaxy S22 | La technologie

Ces nouveaux schémas viennent nous montrer les dimensions que pourraient tenir les prochains Galaxy S22 qui sortiront dans quelques mois.

L’un des premiers grands lancements attendus en 2022 C’est la nouvelle série Samsung Galaxy S22, qui sera vraisemblablement lancé sur le marché sous trois modèles et il est probable que certains d’entre eux changeront de nom par rapport aux itérations précédentes.

Cependant, les rumeurs sur le Galaxy S22 se sont intensifiées, et hier nous vous avons déjà offert quelques informations concernant le design avant que le Galaxy S22 s’adapterait à la fois avec le Galaxy S22 plus, et cette fois nous avons une autre fuite concernant les dimensions exactes des trois appareils que les Sud-Coréens finissent par lancer.

Plus précisément le filtre FrontTron, a publié les dimensions exactes des Galaxy S22, Galaxy S22 Pro et Galaxy S22 Ultra, qui seraient les suivantes.

Votre premier regard sur … Dimensions de la série S22 (Rainbow) et emplacement S-Pen + boutons + aperçu des positions des emplacements pic.twitter.com/XfBgnhcdRk – Tron ❂ (@FrontTron) 16 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir, il semble y avoir un indice que Samsung pourrait finir par renommer le modèle plus et l’appeler Pro, plus similaire à ce que font vos concurrents.

Ces schémas mettent en évidence les dimensions exactes des trois modèles nous donnant une idée de leur hauteur, largeur et en plus, ils ont même découpé le module caméra.

Ce qui était déjà connu est souligné, qu’il semble que le Galaxy S22 Ultra aura un design carré plus similaire à celui de la série Note. Il semble également que cette version Ultra aurait un module de caméra repensé différent des deux autres modèles. Et est-ce que le boîtier aurait été conçu pour inclure une fente pour le stylet qui peut être situé sur le côté gauche.

Les Sud-Coréens devraient dévoiler la nouvelle gamme Galaxy S22 en février de l’année prochaine, ce qui rend les rumeurs susceptibles de se multiplier au cours des prochaines semaines.