Ce seraient les nouvelles applications qui seront annoncées pour l’Apple Watch | La technologie

Apple travaillerait sur de nouvelles applications qui seraient publiées avec la mise à jour watchOS 8 pour l’Apple Watch.

Nous ne sommes qu’à quelques heures de la conférence des développeurs Apple, et en plus de connaître de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités pour iPadOS 15 et iOS15, le système d’exploitation de votre montre intelligente recevra également quelques modifications, notamment en ce qui concerne les nouvelles applications .

Comme trouvé par le développeur Khaos tian, Apple pourrait être sur le point d’annoncer nouvelles applications pour watchOS 8. Plus précisément, ils ont trouvé de nouveaux identifiants de packages d’applications tels que « com.apple.NanoTips » et « com.apple.NanoContacts », qui semblent pointer vers de nouvelles applications pour l’Apple Watch puisque « Nano » est régulièrement utilisé comme nom interne. regarder les candidatures.

Il existe également un identifiant pour « com.apple.Mind », et il pourrait s’agir d’une sorte de nouvelle application de santé ou de bien-être que les habitants de Cupertino se prépareraient également à mettre à jour leur smartwatch.

Expliquant ce qui précède, “contacts” et “conseils” sont des applications indépendantes sur l’iPhone depuis de nombreuses années, et maintenant ils arriveraient renouvelés pour l’Apple Watch avec la mise à jour watchOS 8. Sur l’application “Mind”, il pourrait s’agir d’un nouveau fonction pour l’Apple Watch liée à la santé.

On dirait que quelqu’un a déployé le nouveau profil pour l’App Store trop tôt ? Vous voulez deviner ce qu’est « https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind » sur watchOS ? pic.twitter.com/BarzoJtovq – Khaos Tian (@KhaosT) 5 juin 2021

Le développeur a également trouvé des références à ‘com.apple.findmy.finditems’, qui ressemble à une entrée distincte pour Find My app. Apple décidera probablement de diviser la fonctionnalité de recherche d’articles en une application distincte et de l’apporter à l’Apple Watch. Cependant, la fonctionnalité Find My dans watchOS 7 est limitée à la recherche d’amis uniquement.

Aucun changement majeur n’est attendu en ce qui concerne la mise à jour du système d’exploitation des montres intelligentes de Cupertino, mais au moins nous savons déjà que quelques nouvelles applications pourraient arriver sur notre Apple Watch dans les prochaines semaines.