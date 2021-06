Ce sont toutes de nouvelles fonctionnalités qui arriveront très bientôt sur Twitter et qui changeront la façon dont vous interagissez avec les autres utilisateurs.

Bien que nous sachions déjà que Twitter travaille sur son nouveau service d’abonnement qui coûtera 2,99 $ par mois avec quelques nouvelles fonctionnalités, il existe d’autres fonctions sur lesquelles le réseau social travaille et il semble qu’elles atteindront tous les utilisateurs, qu’ils soient ou non. ils n’ont pas un abonnement payant.

Ces nouveautés ont été localisées par l’ingénieur Jane Manchun Wong, qui s’est rendu sur son compte Twitter pour les expliquer, et parle notamment des nouvelles fonctionnalités de “changer qui peut répondre”, “mode sécurité” et d’un nouvel emoji main levée.

La caractéristique la plus importante est peut-être celle de “Changer qui peut répondre”. Avec cela, nous pourrons publier un tweet, et choisir qui pourra y répondre ou si nous ne voulons pas de réponses dedans. Il s’agit d’un ajout controversé, car cela irait à l’encontre de la liberté d’expression et nous ne saurons pas si elle sera limitée ou non dans certaines circonstances.

Twitter travaille sur la possibilité de « Changer qui peut répondre » après la publication du tweet pic.twitter.com/1upVyafkmS – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 juin 2021

L’autre caractéristique est une sorte de Mode sécurité Cela peut être géré via la page de configuration de notre compte. Si nous l’activions, certains comptes seraient automatiquement bloqués pendant sept jours.

Spécifique, Ces comptes de spam seraient bloqués, ceux qui utilisent un certain langage grossier ou qui envoient des réponses répétitives ou non invitées. Cette fonction ne bloquerait pas ceux avec qui nous avons interagi ou suivons.

Twitter travaille à la mise en œuvre de la page de paramètres «Mode de sécurité» qu’ils ont montrée dans le diaporama de la Journée des analystes Twitter 2021 (https://t.co/1nqKfRQP26, via The Verge) https://t.co/68Un0gY1LE .twitter.com / U6TbQbjDzy – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 juin 2021

Enfin, une autre caractéristique est l’inclusion de emoji main levée sur les Espaces Twitter. Ce serait une réaction typique pour un participant de demander à parler ou d’être donné à tour de rôle.

Twitter travaille sur la réaction emoji main levée ✋ dans @TwitterSpaces pic.twitter.com/3301F3vEwD – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 juin 2021

Pour le moment, il semble que toutes ces fonctionnalités seraient incluses dans l’abonnement gratuit à Twitter et non dans l’abonnement payant, mais aucun autre changement à cet égard ne pourrait être exclu avant qu’ils ne soient disponibles.