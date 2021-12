Ce seraient les premières vraies images promotionnelles de la Google Pixel Watch | La technologie

Les nouvelles images promotionnelles de la Google Pixel Watch nous font voir un appareil au design très similaire aux dernières fuites.

Pendant une grande partie de l’année, nous avons couvert des informations concernant la nouvelle montre intelligente de Google qui devait vraisemblablement être présentée en octobre dernier avec le Google Pixel 6, mais le produit semble être enfin lancé en 2022.

Et c’est que Google n’a pas encore rejoint le marché des montres intelligentes contrairement à d’autres de ses concurrents, et il semble que 2022 sera l’année choisie pour lancer la Google Pixel Watch sur le marché, information que Jon Prosser a déjà avancée à la première année et maintenant de nouveau pour corroborer.

Cependant, la dernière vidéo de Jon Prosser sur sa chaîne Technologie de la page d’accueil Il vient nous montrer les premières images promotionnelles de la Google Pixel Watch, qui ressemblent beaucoup au design qui avait déjà fuité en début d’année.

Bien que la qualité des images promotionnelles soit assez faible, nous pouvons voir que le design est pratiquement remonté à ce qui était déjà connu auparavant, de sorte que Google n’aurait pas modifié ce design dans les mois suivants.

De cette façon, dans les images marketing ou promotionnelles de l’hypothétique Google Pixel Watch, ils nous montrent un corps de montre rond sans lunette, et bien que de nombreuses fonctionnalités soient encore en suspens, il devrait avoir des capacités de suivi de la santé standard.

La Google Pixel Watch exécute probablement le système d’exploitation Porter OS 3, une version de la plateforme créée en collaboration avec Samsung.

Pour le moment, seules les meilleures montres intelligentes Samsung Android comme la série Galaxy Watch 4 sont compatibles avec Wear OS 3.

Quoi qu’il en soit, il semble assez évident que Google se lancera sur le marché des smartwatch avec cette Pixel Watch qui apparaîtra vraisemblablement au premier trimestre 2022.