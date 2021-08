Ce seraient les spécifications des caméras Xiaomi 12 et Xiaomi CC11 | La technologie

Nous aurions déjà les premiers détails des caméras de la série Xiaomi 12 et de la nouvelle série Xiaomi CC11.

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Xiaomi supprimerait immédiatement le mot “Mi” dans tous ses produits, ce qui nous facilitera la prononciation de leurs appareils et les aidera également à avoir des noms beaucoup plus simples afin qu’ils soient reconnu par le public. .

De cette façon, les futurs produits comme le Xiaomi Mi 12 s’appelleront désormais uniquement Xiaomi 12, dans une nouvelle gamme d’appareils qui auraient divulgué les spécifications de leur appareil photo au cours des dernières heures.

Selon Xiaomiui, via gizmochina, la prochaine série Xiaomi 12 pourrait être lancée sous trois modèles sur le marché avec les noms de code Zeus, Cupid et Psyche et portant les numéros de modèle L1, L2 et L3A, respectivement.

Les trois téléphones parieraient sur un Configuration triple caméra 200MPBien que deux d’entre eux semblent être alimentés par le successeur du Snapdragon 888 et que le modèle restant serait livré avec une puce basée sur SM8250.

Les spécifications de l’appareil photo de la série Xiaomi 12 seraient les suivantes :

Zeus (Xiaomi 12 Ultra)

Capteur primaire ultra grand angle 200MP 50MP Périscope 50MP 10X

Cupidon (Xiaomi 12)

Capteur primaire macro ultra large 200MP

Psyché

Capteur primaire macro ultra large 200MP avec OIS

Nous avons aussi des détails sur la série Xiaomi CC11, et qu’ils seraient en principe identiques en termes de caractéristiques, du moins pour l’instant. Ils seraient alimentés par un processeur Mediatek inconnu et je parierais sur une configuration triple caméra de 108 Mpx. Les paramètres de votre appareil photo seraient :

Pissaro

Capteur primaire macro ultra-large 108MP HM3

Pissaropro

Capteur primaire macro ultra-large 108MP HM3

Ces appareils Xiaomi devraient être annoncés avant la fin de cette année.