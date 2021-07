Ce seraient quelques-unes des caractéristiques attendues du Xiaomi Mi 12, et elles vous surprendront | La technologie

Il s’agit du processeur et du type de RAM que le nouveau Xiaomi Mi 12 attendu pourrait emporter lors de sa mise en vente début 2022.

Au début de l’année a été lancé le Xiaomi Mi 11, l’un des téléphones mobiles haut de gamme les plus importants d’aujourd’hui, et la société chinoise travaille déjà sur une nouvelle itération qui sera lancée début 2022, et nous sommes sur quelques dates dans lesquelles une multitude de ses caractéristiques possibles seront filtrées.

De nos jours, il est très difficile pour un appareil mobile de ne pas avoir toutes ses spécifications filtrées avant son annonce officielle, et malgré le fait qu’il reste encore quelques mois avant la sortie du Xiaomi Mi 12Il semble déjà que nous ayons des informations qui nous dessinent un terminal très attrayant.

Selon mydrivers, il est suggéré que Xiaomi utilisera le dernier processeur Snapdragon 898 de Qualcomm, et peut-être l’un des premiers appareils à l’utiliser au début de 2022. Ce processeur pourrait atteindre une vitesse d’horloge de 3,9 GHz et sous une conception quad-core. Il serait évidemment compatible avec la nouvelle norme 5G.

Le rapport indique également que l’appareil utilisera la nouvelle génération de RAM LPDDR5X, une version améliorée de la RAM LPDDR5 que nous avons vue dans les derniers appareils haut de gamme lancés sur le marché et qui offre des vitesses améliorées et une plus grande efficacité. Malgré ces informations, la RAM que pourrait avoir l’appareil est inconnue, mais il est probable que Xiaomi osera lancer ces terminaux avec 12 Go voire 16 Go de RAM.

Si nous prêtons également attention aux rumeurs précédentes sur le Xiaomi Mi 12, ils ont suggéré que vous pourriez même parier sur un appareil photo de 200 Mpx avec ce qui serait un élément à prendre en compte si vous êtes un amateur de photographie.

Xiaomi a réussi à se tailler une niche assez importante dans le paysage des appareils mobiles, non seulement dans le haut de gamme mais aussi dans le milieu de gamme, à chaque lancement de l’entreprise qu’il faut suivre de très près car ils ont tendance à créer des tendances. .