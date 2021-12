Ce seraient tous les smartphones qui seront présentés dans la première semaine de janvier 2022 | La technologie

La première semaine de janvier 2022 semble avoir été choisie pour la présentation de plusieurs terminaux de nombreuses marques telles que realme, Xiaomi et Vivo.

2022 semble être chargé d’actualités, pour le moment nous ne connaissons pas avec certitude le nombre exact d’appareils qui seront présentés tout au long de l’année. Ce que nous savons, ce sont certains des terminaux qui arriveront tout au long de la première semaine de janvier.

Le premier appareil ou bien, appareils, ceux de realme ont préparé deux terminaux pour le 4 janvier. Il s’agirait du realme GT 2 Pro et du realme GT 2 Pro Master Edition. À ce jour, on sait que son intérieur sera peuplé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Vivo a également préparé de nouveaux appareils pour cette première semaine de janvier 2022. La famille Vivo V recevrait deux nouveaux membres, les Vivo V23 5G et Vivo V23 Pro. Ces terminaux auraient des processeurs MediaTek à l’intérieur pour leur donner vie.

Les troisièmes appareils attendus sont, comment pourrait-il en être autrement, de Xiaomi. Le géant asiatique ne se repose pas et a lancé l’an dernier des terminaux pour toutes les bourses. On connaîtrait désormais les Xiaomi 11 et Xiaomi 11i HyperCharge.

Ces terminaux seraient dévoilés le 6 janvier en Inde, ils pourraient rester sur ce territoire ou atteindre nos frontières. La chose la plus intéressante à propos de ces appareils est qu’ils seraient haut de gamme et que celui portant le nom de famille HyperCharge aurait une charge rapide de 120W.

La vérité est que les premiers jours de janvier 2022 s’annoncent très intéressants, nous devrons donc être attentifs pour connaître toutes les nouvelles qu’ils ont préparées. Bien sûr, ces derniers jours de l’année, les fabricants peuvent annoncer plus d’appareils à présenter.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre que les différentes sociétés montrent leurs lettres aux utilisateurs. Nous mettrons à jour s’il y a de nouvelles annonces ces derniers jours.