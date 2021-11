« Ce serait difficile pour n’importe quelle équipe de gagner sans Messi »

11/05/2021 à 16:33 CET

L’Argentin Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, entraîneur du Celta de Vigo, Il est logique que Barcelone accuse le départ de son compatriote Léo Messi parce que c’est « le meilleur& rdquor; joueur mondial. Cependant, malgré la perte de la « Puce », Coudet a été prudent dans l’antérieur du Celta de Vigo – FC Barcelona du prochain samedi 6 novembre et a affirmé qu’il continue à voir au Barça comme “une super équipe& rdquor; avec joueurs de « beaucoup de hiérarchie & rdquor;.

« Qui ne va pas faire de mal en perdant Messi ? À n’importe quelle équipe coûterait beaucoup plus cher pour gagner sans lui, mais ont encore des joueurs qui peuvent condamner à tout moment. A montré un bon foot dans les derniers matchs, et il a également eu de bons résultats. Il est toujours un rival d’attention maximale et il le fait bien avec le coach qui est & rdquor;, a prévenu le rival de ce samedi à Balaídos.

Lors de sa comparution devant les journalistes avant de recevoir l’équipe barcelonaise, l’entraîneur céleste n’a pas exclu Santi Mina pour le crash, malgré le fait que l’attaquant ne s’est pas entraîné avec le groupe tout au long de la semaine après avoir subi une élongation du biceps fémoral de la jambe gauche : « Demain on décidera& rdquor;, a-t-il souligné, qui admet que ils se sentent « obligés de gagner & rdquor; en raison de la situation qualificative dans laquelle ils se trouvent, avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation : « c’est très important de gagner à nouveau à domicile car on nous a refusé & rdquor ;.

Comme à son habitude lors de ses apparitions, l’entraîneur du Celta a affirmé que son équipe méritait d’avoir « plus de points & rdquor; pour le jeu exhibé, c’est pourquoi il a demandé à ses joueurs de maintenir les performances footballistiques des derniers matchs : « Nous générons de nombreuses situations, à tout moment, l’arche s’ouvrira pour nous, demain je l’espère. Je suis persuadé que le bal ira dans & rdquor;, a-t-il souligné Coudet.