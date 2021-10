« Ce serait formidable de penser à une Coupe du monde en Amérique du Sud »

18/10/2021 à 20:38 CEST

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré ce lundi que «ce serait bien d’organiser une coupe du monde en Amérique du Sud», dans le cadre de sa tournée dans plusieurs pays de la région pour solliciter un soutien pour son projet d’organiser la prochaine Coupe du monde de football tous les deux ans.

Infantino, ravi d’une Coupe du monde en Amérique du Sud

Infantino affirme qu’emmener la Coupe du monde en Amérique du Sud serait bon pour le football : « Bien sûr, une candidature sud-américaine serait très forte.

Le football est vécu en Amérique du Sud d’une manière incroyable, le cœur du football est ici. Ce serait bien de penser à un Coupe du monde en Amérique du Sud« Infantino a assuré en conférence de presse avec le président de l’Association argentine de football, Claudio Tapia.

Le chef de la FIFA, arrivé dimanche après-midi à Buenos Aires, a déclaré que malgré la perte de « confiance » dans l’organisme ces dernières années en raison de divers scandales de corruption, actuellement « il y a beaucoup d’intérêt à organiser le monde« .

Infnatino a ajouté que il n’y aurait pas d’irrégularités dans le processus de sélection: « Je pense que c’est aussi un témoignage du travail que nous faisons et la garantie que nous allons donner à tous les candidats que le processus de candidature et de décision est propre et correct. Je pense que c’est un aspect fondamental. »

Claudio Tapia a reconnu son intérêt pour l’Argentine en organisant la Coupe du monde 2030 avec trois autres pays d’Amérique du Sud, en concurrence avec les candidatures du Royaume-Uni et de l’Irlande, puisque, selon Tapia, tous les dirigeants du football argentin « ont fait des améliorations » dans leurs stades.

Une Coupe du monde tous les deux ans

Gianni Infantino a profité de la comparution devant les médias pour défendre sa proposition de Coupe du monde tous les deux ans. Selon le président de la FIFA, la proposition donnerait « plus de compétition de haut niveau, plus d’espoir et d’excitation et plus de possibilité pour le monde d’organiser aussi une Coupe du Monde ».

Infantino a ajouté que il est important que les continents n’attendent pas si longtemps pour organiser une coupe du monde: « Avant qu’une Coupe du monde ne revienne sur un continent, 24 ans passent si on veut faire une vraie rotation, et c’est plus qu’une génération de personnes », a fait valoir le président de la FIFA, pour qui ces dernières années « il y a eu trop parler de clubs « et » l’équipe nationale n’est jamais mise sur la table. Infantino a conclu en déclarant que : « Toutes les idées sont les bienvenues, nous avons déjà commencé à modifier la proposition qui est sur la table. Nous n’avons pas mis sur la table une proposition « oui ou non »Mais en disant parlons de cela et voyons comment nous pouvons nous améliorer. »

Valoriser le football féminin

De même, Infantino a assuré que sa proposition consiste en insérer une coupe du monde de football masculin et féminin tous les ans, afin d’égaler les deux compétitions: « On parle de Coupe du monde chaque année parce que c’est une Coupe du monde masculine et une Coupe du monde féminine. Il faut commencer à mettre le football féminin au même niveau que le football masculin. »

Hommage à Maradona

Concernant le match que l’Argentine et l’Italie joueront en juin de l’année prochaine, en tant que champions des dernières éditions de la Copa América et du Championnat d’Europe, Infantino a déclaré qu’il serait une bonne occasion d’honorer Diego Armando Maradona: « Tout ce que nous pouvons faire pour honorer Diego c’est quelque chose que nous devons faire, que ce soit ce match ou un autre tournoi. Nous devons absolument penser à faire quelque chose pour l’honorer comme il le mérite, quelque chose de plus grand, de spécial et de particulier », a conclu le plus haut représentant de la FIFA.