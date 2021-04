04/09/2021 à 20:10 CEST

.

Le centre de la Espanyol Fernando Calero a affirmé ce vendredi après un entraînement au Dani Jarque Sports City que “Ce serait fou de penser à la promotion maintenant” et il a choisi d’aller “jeu par jeu”.

Le défenseur bleu et blanc a rappelé que la prudence et le travail quotidien leur ont permis «d’être debout». De toute façon, le footballeur n’a pas caché que l’équipe est “dans une position que tout le monde signerait”. “Nous entrons dans la phase finale de la compétition et plus nous obtenons de points, mieux c’est”, a-t-il déclaré.

Sur un niveau personel, Fernando Calero considère qu’il est “dans un bon moment”. “Cette saison a été positive pour moi, mais je joue plus ou moins j’essaie toujours de faire de mon mieux. Au centre de la défense, il y a beaucoup de compétition et tous ceux qui ont joué ont bien fait”, a-t-il déclaré.

La veille, le défenseur central était l’auteur de l’un des buts de l’équipe contre Albacete. «C’est toujours une joie de marquer des buts et de pouvoir aider le groupe. Nous sommes l’équipe qui termine le plus en corner et en jeux de stratégie, c’est quelque chose qui ouvre de nombreux matchs », a-t-il analysé.