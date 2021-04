“Ce serait incroyable de gagner deux champions en une saison”

27/04/2021 à 06:35 CEST

Le FC Barcelone prépare déjà à partir de ce lundi dans la ville croate de Zadar son assaut à la Finale à Huit des Champions avec le duel de quarts de ce mercredi contre le Slovène Dobovec (20h00, Esport3) entre les yeux.

L’équipe azulgrana fait face au rendez-vous le plus important de la saison en tant que champion actuel grâce au titre qu’il a remporté en octobre dernier aux Palaos et aux victimes du blessé à long terme Sergio Lozano et du gardien Miquel Feixas.

Andreu Plaza a commenté ses impressions pour un Final Eight Dans lequel son équipe ne part pas en favori malgré la défense du titre, en partie à cause des deux finales récemment perdues face au Movistar Inter qui affronteront le Russe Gazprom-Ugra ce jeudi en quarts de finale.

“Nous voulons tous la Ligue des champions dans notre bilan. Nous avons encore la dernière très récente et maintenant nous avons une finale à huit, ce qui est la première fois. Il est évident que c’est un peu plus compliqué que dans une finale à quatre. , parce que c’est un jour de plus. C’est encore un jeu de tension, d’effort physique et de concentration, mais nous y allons avec beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes les champions actuels, nous sommes dans le scénario que nous voulons et nous espérons que cela se passera bien », a déclaré le sélectionneur. Joueur de Barcelone.

“Il y a un très grand facteur déterminant qui est l’arbitrage. Ils ont la base de l’équipe slovène et trois joueurs croates qui sont physiquement très forts, très grands et En Europe, la permissivité de l’arbitrage en termes de fautes, de collisions ou de mêlée est très élevée. Et là, ces équipes égalisent les choses », a expliqué Plaza.

Le Kresimir Cosic de Zadar, lieu de la finale à huit

Concernant cette huitième finale, Plaza a souligné que son équipe devait se concentrer sur Dobovec “Et nous ne pouvons pas penser que le rival de la demi-finale serait le vainqueur de Benfica-Kairat, qui sont deux équipes impressionnantes sans possibilité de préparer quoi que ce soit, car nous n’aurons pas le temps. C’est un peu une loterie, car il faut être très bien, passer un week-end parfait et que les rivaux ne sont pas si bien. C’est une compétition très difficile à gagner », a poursuivi l’homme de Gérone.

Temps de réflexion sur le succès et l’échec dans le sport. «Nous nous sommes toujours mis dans la bouche que l’obligation d’un club comme le nôtre est de disputer des finales. Ensuite, nous fermons un peu plus la bouche et nous disons que ce qui compte, c’est de gagner, mais c’est du sport et il faut bannir du vocabulaire que celui qui perd est un échec. Celui qui gagne est le champion, mais celui qui perd ne doit pas être un échec », a souligné Andreu Plaza.

Cependant, le Catalan est enthousiasmé par la possibilité de remporter la deuxième Ligue des champions d’affilée en seulement six mois. “Peu m’importe quand ça se passe, comment ça se passe et à quelle heure de la saison c’est. Évidemment, c’est le tournoi le plus prestigieux et tout le monde veut gagner la Coupe d’Europe. Homme, s’il y en a deux en une saison Ce serait super, mais je répète que c’est très difficile et pratiquement personne ne se répète en tant que champion d’Europe dans presque aucun sport. Par conséquent, la difficulté est très élevée », a-t-il conclu.