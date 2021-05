Ce serait la conception et les spécifications du nouveau Samsung Galaxy Tab A7 Lite | La technologie

Les fuites sont de plus en plus complètes et les dernières se sont concentrées sur le dévoilement des secrets de la nouvelle tablette bas-milieu de gamme de Samsung, la Galaxy Tab A7 Lite.

Malgré le fait que l’iPad est le roi des tablettes, tous les utilisateurs ne sont pas prêts à faire un tel investissement. C’est dans le secteur des tablettes de moyenne et basse gamme que Samsung et Huawei rivalisent férocement, car il y a d’innombrables personnes qui veulent juste un appareil peu coûteux avec lequel regarder YouTube sur un écran plus grand que celui du smartphone.

Samsung dispose d’un large éventail d’options et il semble qu’un autre modèle sera ajouté très prochainement, ce serait le Galaxy Tab A7 Lite. Cette tablette deviendrait la sœur cadette du Samsung Galaxy Tab A7 (2020) déjà présenté et analysé, les caractéristiques qui ont été divulguées indiquent qu’elle serait coupée à plusieurs égards.

Les données divulguées indiquent qu’il arriverait avec un écran de 8,7 pouces, donc il passerait du 10,4 du modèle non-Lite et la résolution diminuerait également. Maintenant, il deviendrait WXGA + au lieu de HD +, nous serions une tablette beaucoup plus compacte et facile à transporter dans n’importe quel compartiment.

Pas beaucoup de fuite en termes de performances, Les données traitées sont qu’il disposerait d’un processeur MediaTek et qu’il serait accompagné de 3 Go de RAM avec 32 Go ou 64 Go de stockage. Les 3 Go de RAM sont surprenants, puisque le modèle Galaxy Tab A7 (2020) monte la même quantité de RAM. Le stockage est normal étant donné qu’il aurait, en principe, une extension via microSD d’une taille allant jusqu’à 1 To.

La batterie, bien sûr, diminue également et passe de 7100 mAh dans le modèle Galaxy Tab A7 à 5100 mAh dans la Galaxy Tab A7 Lite. Quant aux connexions, on s’attend à avoir la normale: Bluetooth 5.1, Wi-Fi bi-bande, GPS et une prise casque.

Toutes ces données répondent à une fuite qui a été faite via Voice, Samsung ne s’est pas encore prononcé. Cette tablette n’a pas de feuille de lancement, bien que compte tenu de la quantité de données qui ont été divulguées, il est possible que nous la voyions plus tôt que tard.