Ce serait la conception inhabituelle du prochain mobile de jeu de Lenovo

04/07/2021 à 10:42 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Ces dernières années, nous avons vu comment le secteur des jeux s’est développé dans le domaine des smartphones. Cela a conduit à une série de dispositifs axés sur cet aspect, avec des conceptions bizarres tirées de films de science-fiction. Celui que nous vous apportons aujourd’hui est assez proche de cette description, et ce serait le prochain appareil de jeu de Lenovo. Nous parlons de Lenovo Legion Phone 2 Pro.

Il attend demain 8 avril tous les détails de ce nouveau terminal sont connus grâce à une présentation spéciale. Cependant, grâce aux forums Weibo, nous avons déjà pu connaître les premiers coups de pinceau de son design. Et comme vous pouvez le voir, c’est un appareil particulier en termes d’apparences. La première photo que vous pouvez voir sur ces lignes se réfère à l’arrière du terminal, qui a ventilation pour refroidir les composants de l’appareil. Parmi les fonctionnalités les plus remarquables, l’appareil arriverait avec un Panneau AMOLED 144Hz, processeur Muflier 888, jusqu’à 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. De plus, il équiperait une caméra avec un capteur principal de 64MP et Batterie de 5500 mAh avec Charge rapide 90W.

Pour le moment, on s’attend à ce que l’appareil soit officiellement présenté en Chine. Il n’y a pas encore de détails sur l’intention de Lenovo de lancer ce terminal dans d’autres régions.