Ce serait la date de lancement des Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro en Europe | La technologie

Vous n’aurez qu’à attendre quelques semaines pour pouvoir acquérir cette nouvelle gamme de tablettes en Espagne.

Xiaomi revient sur le marché des tablettes avec la récente présentation des Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro pour concurrencer l’iPad d’Apple, une annonce d’un appareil haut de gamme, avec un clavier aimanté et un stylet où tous les détails de conception et spécifications mais pas son arrivée en Europe.

Comme indiqué par Gizmochina, sur la base d’une source de la chaîne d’approvisionnement, affirment que les Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro seront lancés en Europe en septembre, et bien qu’ils n’aient pas donné de date plus précise, c’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les utilisateurs européens qui souhaitent essayer cette tablette le plus tôt possible car dans quelques semaines seulement, ils pourront l’acquérir dans notre pays.

Il n’y a plus de détails à ce sujet, ni sur le prix, il ne reste donc plus qu’à voir si finalement septembre est la date choisie pour l’arrivée des Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro en Europe, pouvant atteindre le reste de l’important marchés de l’Ouest à une date similaire.

Pour rappel, on vous dit que les nouveaux Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro arrivent avec un Écran de 11 pouces à une résolution de 2560 × 1600 pixels, avec processeur Muflier 860/870, 6/8 Go de RAM et stockage jusqu’à 256 Go. Ceci selon que le modèle de base ou le modèle pro est acheté.

Le modèle de base dispose d’une caméra à l’arrière, d’un capteur de 13 MP et également d’une caméra frontale de 8 MP pour les appels vidéo et les selfies. Il a une capacité de batterie de 8720 mAh, avec prise en charge de la charge rapide de 33 W, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.

En revanche, le modèle pro dispose de deux caméras à l’arrière, comme un capteur principal de 13 Mpx, atteignant 50 Mpx pour la version 5G, et un capteur de profondeur de 5 Mpx. Il dispose d’une caméra frontale de 8 Mpx sous capteur. Sa batterie est de 8600mAh.

La disponibilité n’était initialement annoncée que pour le marché chinois, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit également disponible dans d’autres territoires tels que l’Europe, probablement maintenant en septembre.