Ce serait la nouvelle montre connectée Meta

29/10/2021 à 21:11 CEST

SPORT.es

Meta, c’est-à-dire la société anciennement connue sous le nom de Facebook, pourrait développer une montre connectée capable de prendre des photos et des vidéos. Ainsi, certaines images ont été divulguées qui montrent une montre intelligente avec des coins arrondis similaire à Apple Watchsauf qu’il a aussi une encoche avec une caméra frontale. Le développeur d’applications Steve Moser a trouvé l’image dans l’application de l’entreprise qui est utilisée pour contrôler ses lunettes de soleil.

En plus d’avoir des coins arrondis et une caméra, la smartwatch semble avoir un boîtier en acier inoxydable et des sangles détachables. Le code dans l’application indique que l’horloge pourrait être appelée Milan et qu’il pourrait permettre aux photos et vidéos capturées avec lui d’être téléchargées sur le téléphone.Meta espère lancer une montre connectée à partir de 2022, mais rien n’est encore assuré, tout reste dans le champ des rumeurs. De plus, il est rapporté que la société mère de Facebook travaille déjà sur trois générations de produits qui seront lancés à des moments différents l’année prochaine. On ne sait pas si l’appareil illustré est l’un de ceux-là, ou s’il se lancera même. Cependant, The Verge a également signalé plus tôt cette année que Facebook travaillait sur une montre intelligente avec une caméra frontale et une caméra arrière 1080p avec mise au point automatique.