Ce serait la nouvelle smartwatch Samsung : un hybride entre une Galaxy Watch et une Galaxy Watch Active | La technologie

Samsung se serait dispensé du lancement d’une nouvelle itération de sa gamme de montres Watch Active pour cette année.

Nous suivons les informations sur le prochain lancement de la smartwatch Samsung depuis quelques mois, et bien que des rendus relatifs à une supposée Galaxy Watch Active 4 aient déjà été divulgués, des images supplémentaires sont maintenant apparues qui confirment définitivement son nom final et où le nom « Actif » disparaît.

De cette manière, Il semble que Samsung ne lancera une Galaxy Watch 4 que cette année et se passerait du modèle Active, bien que curieusement les rendus que nous observons maintenant semblent combiner les deux offres de montres en un seul lancement que nous pourrions voir maintenant après l’été.

Habituellement, la série Watch Active est séparée de la ligne Galaxy Watch régulière qui a généralement un design plus traditionnel, mais ces nouvelles images fournies par 91mobiles Ils parient sur le nom de Galaxy Watch 4 et avec un design plus proche de l’Active.

En plus du nom différent, la vérité est que ces nouveaux rendus révèlent déjà le nouveau design de la montre intelligente de Samsung, comme nous l’avons dit, un hybride de l’actuelle Galaxy Watch et de l’actuelle Galaxy Watch Active. Alors il est attaché au design plus élégant de la Galaxy Watch Active et à certaines pièces plus traditionnelles qui rappellent la Galaxy Watch normale.

Pour le reste, on voit que la sphère est désormais complètement circulaire, utilise la recharge sans fil et que les deux boutons latéraux sont conservés.

Peut-être que cela peut déranger que la série Galaxy Watch régulière ait été supprimée pour cette année, Mais peut-être que les Sud-Coréens recherchent une offre plus propre sur le marché afin que le public consommateur l’ait beaucoup plus clair sans pour autant diversifier l’offre.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle ligne de montres Samsung est distinctive, très particulière, spéciale et différente en raison des différentes couleurs du cadran et des bracelets, et donc elle s’adresse à un public avec une fourchette plus ancienne et spécialement conçue pour donner notre poignet une certaine élégance.