Ce serait la taille de l’écran du Samsung Galaxy S22, et cela pourrait vous surprendre | La technologie

Le Galaxy S22 offrirait la plus petite taille d’écran ces dernières années, et cela serait également représenté par une capacité de batterie inférieure.

Tras la resaca de la presentación del iPhone 13, uno de los dispositivos que prometen marcar tendencia durante esta campaña navideña y durante los próximos 12 meses, Samsung es otro de los actores principales que están muy cerca de lanzar un nuevo dispositivo móvil, en la forma de la la nouvelle gamme Galaxy S22 sera disponible au début de l’année prochaine.

C’est pourquoi il est temps de recueillir beaucoup plus de rumeurs liées au Galaxy S22 qui cette année continuera sûrement à offrir une large avant-garde technologique au service des utilisateurs, mais cela s’accompagnerait de certains changements dans la taille de son écran, au moins dans le modèle de base.

Et c’est qu’à mesure que le leaker avance Univers de glace, le Samsung Galaxy S22, modèle de base, Je pourrais parier sur une taille d’écran de seulement 6,06 pouces, c’est-à-dire l’un des terminaux les plus compacts de la gamme lancés ces dernières années.

La batterie S22 n’a que 3700mAh. Oui, c’est vrai, mais le S22 est le plus petit téléphone phare de Samsung ces dernières années. Sa longueur, sa largeur et son épaisseur sont un peu plus petites que celles de l’iPhone 13. J’aime un si petit téléphone et je vais certainement l’acheter. pic.twitter.com/BGADgJ2POO

– Univers de glace (@UniverseIce) 17 septembre 2021