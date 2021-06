Ce serait l’appareil photo principal des Samsung Galaxy S22 et S22 plus, et il y a des changements | La technologie

in

On aurait déjà les premières informations concernant les principales caméras du prochain Galaxy S22.

Il semble qu’il reste encore beaucoup à faire, mais la vérité est que nous ne sommes qu’à sept mois du lancement de la nouvelle gamme d’appareils haut de gamme de Samsung, vraisemblablement appelée Galaxy S22 et de ceux qui auraient déjà pu transcender une première information relative à sa caméra principale.

Alors que l’un des aspects les plus critiqués du lancement des Galaxy S21 et S21 plus était que ils utilisaient le même matériel de caméra que leurs prédécesseursIl semble que le même jeu ne sera pas répété avec le S22.

Pour rappel, les appareils photo Galaxy S21 disposaient d’un module principal de 12 Mpx et d’un module de zoom de 64 Mpx, permettant ainsi des prises de vue nocturnes spectaculaires, mais à la prochaine itération l’équation serait modifiée.

Donc, selon les commentaires des fuites Tron, pour les Galaxy S22 et S22 plus, il y aurait un Appareil photo principal 50MP, également un module téléobjectif 12MP avec un zoom optique 3X et un appareil photo ultra-large 12MP.

Samsung Rainbow R / G Arrière CamMain 50MPUltrawide 12MP Téléobjectif 12MP 3x Take w / 🧂 ~ BV – Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) 23 juin 2021

Bien que ce leaker dispose d’informations antérieures assez précises, la vérité est qu’à quelques mois du lancement de l’appareil, les plans sud-coréens pourraient changer à cet égard.

Quoi qu’il en soit, parmi ce qui a été divulgué jusqu’à présent du Galaxy S22, il a été souligné qu’ils n’auraient pas de caméras pour les selfies sous l’écran et qu’ils n’auraient pas Capteurs ToF 3D.