Ce serait le design avant des Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 plus | La technologie

Un fabricant d’accessoires a montré à quoi ressemblerait la disposition des lunettes sur le nouvel écran avant qui s’adapterait aux Galaxy S22 et Galaxy S22 plus.

Oui Samsung est conforme aux derniers lancements de la série Galaxy S, nous devrions voir une nouvelle itération d’appareils au début de 2022, sous certains Galaxy S22 qui dans cette dernière fuite nous ont montré sa conception avant avec des lunettes ultra-étroites, basée sur un processeur de dernière génération .

Bien qu’il existe encore de nombreux doutes concernant la rumeur du Galaxy S21 FE, la vérité est que le Samsung Galaxy S22 Il ne devrait pas être retardé dans le temps compte tenu de l’importance de l’appareil pour les Sud-Coréens, dans un terminal qui serait également l’un des premiers à sortir le nouveau processeur Snapdragon 898, qui sera également porté par un autre terminal tel que le Xiaomi. 12.

Et maintenant le leaker Univers de glace nous a offert ce qui serait le premier aperçu de ce que nous pouvons attendre de la face avant du Galaxy S22 et du Galaxy S22 plus.

C’est la première fois que nous voyons le protecteur d’écran en verre trempé des Galaxy S22 et S22 +. Nous pouvons constater qu’ils sont plus arrondis et légèrement plus gros que la série S21. pic.twitter.com/3BhneQsSTq – Univers de glace (@UniverseIce) 15 octobre 2021

Plus précisément, ce qui est montré sont les protecteurs en verre trempé pertinents pour les deux modèles qui ont été préparés à l’avance par le fabricant d’accessoires qui aurait reçu les dimensions spécifiques de Samsung pour leur fabrication.

En regardant les images, on s’attend à ce que le nouveau Galaxy S22 ait coins plus arrondis que les modèles actuels se distinguant par ses bords étroits qui le rapprocheraient d’un plein écran, ce que le secteur poursuit depuis des années.

Étant donné que l’appareil serait déjà très proche dans le temps, il n’y aurait pas beaucoup de différence par rapport à ce qui est montré dans cette fuite, bien qu’il faille préciser que les protecteurs d’écran ont tendance à être un peu trompeurs en termes de proportions de lunette avec lesquelles nous allons il faut attendre des fuites un peu plus concluantes.

Auparavant, nous avions déjà collecté quelques fuites, notamment celles liées au design du Samsung Galaxy S22 Ultra et qui seraient assez similaires à ce que les Sud-Coréens nous ont habitués dans la famille Galaxy Note, qui est actuellement dans l’air.