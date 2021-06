Ce serait le design final des Samsung Galaxy Buds 2, et il y a des couleurs pour tout le monde | La technologie

in

Ce serait la conception finale des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 tant attendus de Samsung, et il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles.

En unas semanas Samsung presentará su nueva apuesta en el nicho de mercado de los auriculares inalámbricos, bajo los supuestos Galaxy Buds 2 que ya se habían filtrado el mes pasado, y que ahora ya contamos con un diseño mucho más cercano al que podamos ver este mes d’août.

Tel que rapporté par Sammobile, ce seraient les premières images divulguées des Galaxy Buds 2 que nous verrons présentées le mois d’août prochain, date à laquelle nous verrons également le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Z Fold 3 et la Galaxy Watch 4.

Comme nous l’avons vu, le design des Galaxy Buds 2 s’inspire des Galaxy Buds Pro. De cette façon, ils ont un design arrondi et des oreillettes incurvées. Où nous allons voir de grands changements ce sera dans les couleurs ou les tons pour ces écouteurs. En principe, toutes les variantes de couleur présentent du blanc à l’extérieur du boîtier, mais à l’intérieur, les écouteurs sont disponibles en noir, vert, violet ou blanc. Le boîtier de charge a deux indicateurs LED, un à l’extérieur et un à l’intérieur.

Comme on peut le voir sur ces images divulguées, les Galaxy Buds 2 ils auront au moins deux microphones dans chacun des écouteurs, mais aussi un capteur de détection d’usure basé sur l’IR et différents connecteurs. Il devra disposer de Bluetooth 5.0, d’un son réglé par AKG, de commandes tactiles capacitives, d’une charge sans fil et d’une application associée afin que nous puissions personnaliser les profils audio ainsi que les commandes.

Un aspect que vous n’aimerez peut-être pas tant c’est qu’ils auraient des batteries plus petites que le Galaxy Buds Plus avec quoi la durabilité de la batterie serait moindre.

Contrairement au Galaxy Buds Pro, cette nouvelle itération d’écouteurs est probablement n’ont pas d’annulation active du bruit ils ne devraient donc pas non plus avoir un prix demandé élevé cet été.