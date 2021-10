Ce serait le design supposé du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent qu’il s’agirait du design du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra et qu’il serait très similaire à ce que Samsung nous a habitué avec la famille Galaxy Note.

Ce n’est un secret pour personne que Samsung a déjà entre les mains ses nouveaux appareils de la famille Galaxy S22. Les nouveaux terminaux qui arriveraient pour remplacer l’actuel Samsung Galaxy S21 ont commencé à filtrer presque en détail.

En fait, il n’y a pas de jour où les nouveaux Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ou Galaxy S22 Ultra font la une des journaux. Cette fois, c’était le dernier d’entre eux à être le centre d’attention et, c’est cela, il a été possible de voir quel serait le design.

Comment? La fuite est due au fait que les fabricants de coques d’appareils ont enseigné la conception supposée pour laquelle ils se sont préparés lorsque le Samsung Galaxy S22 Ultra arrive sur le marché. La silhouette et le design global ne seraient plus un secret.

Vu ce qui a été montré, le Samsung Galaxy S22 Ultra débarquerait sur le marché avec des lignes esthétiques très proches de ce que fait le constructeur sud-coréen avec les terminaux de la famille Galaxy Note.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra n’aurait pas un design aussi arrondi, en fait, les coins seraient beaucoup plus rectangulaires et anguleux. Au niveau avant on retrouverait un panneau perforé d’une caméra située en partie haute.

La chose intéressante à propos de la conception supposée serait l’arrière de l’appareil. Les caméras ou plutôt la disposition du module changeraient par rapport à la génération précédente. Maintenant, le module ne serait pas si rectangulaire et ce serait beaucoup plus frappant.

Le changement modifierait l’esthétique des terminaux ‘Ultra’ de Samsung, maintenant le module aurait la forme d’un marteau. Ce qui a été vu, c’est que quatre lentilles seraient regroupées dans une zone carrée, mais la cinquième serait suspendue comme un appendice.

Il est vrai que Samsung n’a pas confirmé ce design, mais la grande majorité des dernières fuites suggèrent que ce serait le design final, Il faudra attendre l’annonce finale pour connaître tous les détails.