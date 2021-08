Ce serait le Fitbit Charge 5 avec un écran couleur | La technologie

in

Ce serait la conception et certaines des spécifications du Fitbit Charge 5, qui ferait l’objet d’une annonce le 23 octobre.

Hay muchas pulseras de actividad en el mercado, y si bien Xiaomi domina a la perfección este segmento, hay otras alternativas como Fitbit que también tiene varios de estos dispositivos a la venta, sobre todo la línea Charge de la que recibimos una cuarta iteración a mediados l’année dernière.

D’après les photos partagées par le leaker Evan blasé, le Fitbit Charge 5 serait sur le point d’être annoncé pour le lancement, peut-être au cours du dernier trimestre de l’année, et il le fera avec une nouveauté que vous attendiez : écran couleur.

L’écran couleur serait le premier de la gamme Charge, et selon ces images, nous voyons également que le design est plus proche de la gamme Fitbit Luxe. La forme de ce supposé Fitbit Charge 5 est plus arrondie que son prédécesseur, notamment sur les côtés.

Il est commenté que selon la conception illustrée, il pourrait inclure certaines des fonctions vues dans le Fitbit Sense en tant que capteur d’électrocardiogramme. Si quoi que ce soit, peut-être pour le garder abordable, ce soi-disant capteur ECG serait simplement un capteur tactile avancé.

Malheureusement, nous n’avons pas d’images de la partie inférieure, donc les différents capteurs qu’il peut finir par offrir ne peuvent pas être appréciés, mais on s’attend à ce qu’il ait un moniteur de fréquence cardiaque et un GPS, car c’est le minimum qui est généralement demandé à droite maintenant dans ces bracelets intelligents. Le Fitbit Charge 4 offrait un suivi d’activité, un suivi du sommeil, un GPS intégré et une autonomie de 7 jours.

Il pourrait finir par commercialiser jusqu’à trois couleurs tout comme le serait le noir, le gris et le blanc, bien qu’il soit probable que cela puisse changer avant le lancement de l’appareil.

Dans les images publiées, vous pouvez voir la date de la 23 octobre, avec ce qui pourrait être la date d’annonce de l’appareil pour être l’un des principaux cadeaux de cette campagne de Noël. Le Fitbit Charge 4 a été lancé au printemps 2020, il est donc logique de sortir une nouvelle version un an et demi plus tard.