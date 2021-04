Ce serait le nouveau Google Pixel Watch selon cette vidéo et rend | La technologie

Enfin, Google aurait osé lancer une Pixel Watch fin 2021, et on connaîtrait déjà une grande partie du design grâce à ces rendus.

Google est en retard sur le marché de la smartwatch où des acteurs tels que Samsung, Apple ou Xiaomi sont assez bien établis, mais ceux de Mountain View semblent être clairs qu’il vaut mieux tard que jamais et lanceront leur nouveau Montre Pixel, comme cela pourrait vraisemblablement être appelé, dans la dernière partie de 2021.

Google résiste à des niches de marché très importantes telles que la téléphonie mobile ou d’autres appareils intelligents tels que les montres, mais selon le fuyant Jon Prosser Dans sa dernière vidéo FrontPageTech, il semble que Google est très proche d’annoncer son effort sur le marché des smartwatch avec une Pixel Watch qui ressemblerait à ceci.

Tout d’abord, précisez qu’il n’y a aucune information officielle à ce sujet et que les rendus que vous pouvez voir dans la vidéo et accompagnant les nouvelles ont été créés par Prosser lui-même après avoir vu du matériel réel de la montre.

En tenant compte de cela, on observe que la supposée Pixel Watch boit beaucoup par rapport aux itérations telles que la Galaxy Watch Active 2 ou même la OnePlus Watch, se démarquant par sa couronne circulaire et non carrée comme les autres modèles, et ne s’appuyant que sur une circulaire bouton situé dans la zone de droite qui nous permettra de naviguer dans l’interface. L’écran devrait également être tactile pour ces problèmes.

Commentez que les bracelets seront interchangeables et qu’il y aura environ 20 modèles de bracelets disponibles à son lancement, avec laquelle Google ferait appel à différents segments d’âge pour rendre sa montre intelligente attrayante pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

La Pixel Watch parierait sur le système WearOS avec une interface repensée pour l’occasion mais, mis à part ce qui précède, nous n’en connaissons pas une seule spécification.

Bien que la vidéo indique qu’elle considère que la montre pourrait être annoncée en octobre, elle montre également que Google pourrait modifier les plans de cette montre à tout moment avec lequel de nombreuses autres choses pourraient se produire, comme un lancement ultérieur ou même une annulation.