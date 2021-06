Ce serait le nouvel iPad mini avec un écran plus grand et même un Apple Pencil dédié | La technologie

Apple lancerait un iPad mini avec un écran plus grand, un port USB-C et même un Apple Pencil dédié plus petit.

Nous connaissions déjà les intentions d’Apple concernant le lancement d’un nouvel iPad mini dans les mois à venir, un appareil qui serait déjà proche dans le temps et où en ce moment nous avons déjà quelques premiers rendus non officiels mais qui proviennent d’un leaker important qui aurait vu l’appareil, avec lequel on pourrait se faire une idée de ce que le Cupertino présentera dans les semaines à venir.

À présent Jon ProsserSur la base d’images réelles de l’appareil, il a publié une série de rendus afin que tous les amateurs de technologie sachent à quoi ressemblera le design de l’iPad mini lorsqu’il sera présenté cette année.

Comme vous pouvez le voir sur les images, nous parlons d’un appareil qui boit directement à partir de l’iPad Pro, et qui aurait quelques cadres très fins, aussi bien en haut qu’en bas. Cela permettrait à Apple de miser sur un écran mini iPad plus grand que son prédécesseur mais sans avoir besoin d’augmenter la taille de l’appareil grâce à la réduction des bezels.

Cependant, des rapports précédents avaient déjà indiqué que cet iPad mini Je pouvais compter sur un écran qui irait de 8,4 à 8,9 pouces, quelque chose d’assez remarquable.

Un autre changement viendrait avec la Bouton d’accueil, l’un des rares qui restait dans les appareils Apple, et qui disparaîtrait complètement, en déléguant toutes les fonctions à l’écran lui-même.

Cet iPad mini de sixième génération présenterait presque les mêmes dimensions de châssis que l’iPad mini actuel, et il semble que Touch ID se déplacerait vers le bouton d’alimentation. Une autre chose qui peut attirer l’attention est que le port Lightning classique serait remplacé par un USB type C.

Comme l’iPad Pro et l’iPad Air, ce nouvel appareil présenterait des côtés plats et une finition métallique. En fait, Apple n’aurait pas trop compliqué la vie, car cet iPad mini de sixième génération ressemblerait beaucoup à l’iPad Air actuel, mais un peu minimisé. En fait, il semble qu’il partagera la même puce A14 que l’iPad Air.

Selon le leaker, le nouvel iPad mini serait disponible en options de couleur argent, noir et or, et il semble qu’Apple Je travaillerais sur un crayon Apple plus petit pour accompagner le lancement de ce nouveau dispositif. En principe, il serait disponible pour la campagne de Noël.