Ce serait le premier rendu de l’Apple Watch Series 8, et il y a un changement majeur | La technologie

Il semble qu’Apple miserait sur un design aux bords arrondis comme les précédentes itérations de la smartwatch.

En septembre dernier, l’Apple Watch Series 7 a été présentée, la nouvelle montre intelligente de Cupertino qui deviendra sûrement l’un des principaux protagonistes de ce Noël, mais comme il est évident, ils travaillent déjà sur une nouvelle itération qui sera lancée au cours du dernier trimestre de 2022.

Et il aurait déjà fuité ce qui serait le premier rendu de l’Apple Watch Series 8 et qu’il continuerait de miser sur un design arrondi comme les dernières versions sorties sur le marché, et qu’il semble s’éloigner des précédentes rumeurs qui avaient assuré qu’Apple allait adopter un design plus carré dans le style de l’iPhone 12.

Quoi qu’il en soit, ce rendu de la supposée Apple Watch Series 8 est basé sur des images CAO et filtrées, soulignent-ils d’iDrop News.

Un seul nouveau changement de conception est attendu pour l’Apple Watch Series 8. #AppleRumors #AppleNews https://t.co/USbb3Susfz – iDrop News (@iDropNews) 18 novembre 2021

Bien qu’il soit encore trop tôt pour ce type de fuites, qui peuvent changer complètement par rapport à ce que nous voyons en 10 mois, la vérité est que ce premier rendu de la supposée Apple Watch Series 8 a un changement important, du moins ce que vous pouvez voir dès le début, et c’est en ce qui concerne la grille du haut-parleur.

Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant une sorte de deux petites ouvertures situées l’une au-dessus de l’autre sur les côtés de l’appareil.

Alors que l’Apple Watch Series 7 a augmenté la taille de l’écran, selon les rumeurs précédentes, nous pouvons voir une légère augmentation également dans cette version de 2022.

Auparavant, la rumeur disait que la nouvelle Apple Watch Series 8 aurait un scanner de température corporelle et des améliorations du capteur d’électrocardiogramme, mais il est encore en suspens d’inclure une sorte de glucomètre qui pourrait aider des millions de diabétiques.

Il y aura sûrement beaucoup plus de rumeurs sur cette nouvelle montre connectée Apple, mais au moins nous pouvons déjà avoir une idée qu’il est possible que celles de Cupertino suivent la même ligne de bords arrondis que les versions précédentes.