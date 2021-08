Ce serait le prix du Samsung Galaxy Buds 2 | La technologie

Samsung aurait déjà fuité sur le prix des Galaxy Buds 2 avant sa présentation le 11 août.

Le 11 août, Samsung organisera un événement Unpacked où les stars seront les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais il y aura aussi des appareils comme le Galaxy Watch 4 et les écouteurs Galaxy Buds 2, une dernière technologie qui aurait déjà filtré jusqu’à son prix.

Il est assez courant de filtrer différentes caractéristiques techniques des produits qui ne sont pas trop éloignées dans le temps pour être annoncées, mais ce qui est loin d’être courant, c’est la question du prix, car ce sont généralement des informations qui sont généralement décidées au cours des dernières heures. avant la présentation d’un appareil et que très peu de gens connaissent.

Eh bien, Samsung ne devrait pas être très content, car il semble qu’il ait fuité le prix final européen des Galaxy Buds 2, et ils sont dans la lignée de ce que l’on pensait, un casque axé sur le jeune public premium.

Comme ils le commentent de winfuture, il semble que la conception de ces écouteurs misera sur une esthétique plus ovale. L’une des nouveautés est qu’il semble que finalement les écouteurs auront suppression active du bruit, une fonctionnalité premium.

Ils se déclineront en quatre versions de couleurs telles que le noir, blanc, vert et violet, pour satisfaire le jeune public. En plus de la suppression active du bruit susmentionnée, ils offriraient une meilleure connectivité et une autonomie plus longue. Sur la batterie, le boîtier de charge aurait une cellule de batterie de 500 mAh.

Le prix de l’appareil serait 149,99 € Au moins en Europe, compte tenu du fait que les Galaxy Buds Pro coûtent 239 € en Europe, la vérité est que c’est un prix assez compétitif pour essayer d’atteindre une niche de marché jeune plus spécifique.