Ce serait le prix pour l’Europe du Samsung Galaxy M22 | La technologie

in

Le Samsung Galaxy M22 a déjà été divulgué presque dans son intégralité, y compris son prix supposé en Europe.

Bien qu’il y a un mois et demi les premières spécifications du Samsung Galaxy M22 aient déjà été divulguées, soulignant qu’il ne monterait pas un processeur Exynos et parierait plutôt sur un Mediatek Helio G80, maintenant des informations beaucoup plus sensibles ont été divulguées, le prix supposé de l’appareil sur le marché européen.

On ne sait toujours pas quand Samsung lancera le Galaxy M22, mais il devrait être en route, et plus encore après être récemment apparu certifié sur le site Web Bluetooth SIG. Maintenant, quelqu’un a pris une capture d’écran d’un fournisseur européen où vous pouvez voir le prix de l’appareil.

Dans la capture fournie par l’utilisateur de Twitter Sudhanshu Ambhore, on observe que le Galaxy M22 de 128 Go de stockage de couleur blanche a un prix de 239,90 €, Taxes incluses.

Prix ​​du Samsung Galaxy M22 (4 Go + 128 Go) selon un site Web de vente au détail européen. pic.twitter.com/z6vBrzEdaX – Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) 3 juillet 2021

C’est censé être pour la variante de stockage de 128 Go il viendra avec 4 Go de RAM. Considérant que le Galaxy M22 serait basé sur le Galaxy A22 que nous avons déjà sur le marché, les prix semblent concorder.

Dans les dernières informations qui ont fuité ces dernières semaines, nous savons que le Galaxy M22 prendrait en charge une charge rapide de 25W. Vous êtes susceptible de parier sur un Écran Super AMOLED de 6,4 pouces à une résolution de 720p et une configuration quadruple caméra entre la caméra principale de 48 Mpx, un grand angle de 8 Mpx, un capteur de profondeur et une macro.

L’appareil doit déjà être sur le point d’être annoncé par Samsung lui-même, non seulement parce qu’il a déjà été certifié, mais aussi parce qu’il semble que l’information soit parvenue à certains fournisseurs, de sorte qu’au cours de ce mois de juillet, nous devrions avoir des nouvelles officielles sur le disponibilité de ce terminal milieu de gamme qui pourrait finir par se vendre assez bien.