19/08/2021 à 15h51 CEST

Le joueur de tennis autrichien Dominique Thiem a été marqué comme viser un retour à l’entraînement normal vers “fin octobre ou début novembre”, une fois votre blessure au poignet terminée, et soyez à pleine capacité jouer l’Open d’Australie en janvier 2022.

“Ce serait l’idéal pour revenir à l’Open d’Australie», a reconnu le tennisman dans une interview à la télévision publique autrichienne ORF. Thiem, numéro 6 au classement ATP, a expliqué que la déchirure du tendon du poignet droit, qui traîne depuis juin, est la première blessure grave de sa carrière.

“C’est une nouvelle donne“, a déclaré l’Autrichien, qui est travailler pour s’habituer à se reposer davantage et supposer que votre corps ne réagit pas maintenant comme il veut. Dominic Thiem devra porter une attelle pendant six semaines, plus avant de pouvoir faire les exercices spécifiques du poignet avant un entraînement régulier sur piste.

“Je suis en voie de convalescence et je porte une attelle, selon comment tout se passe Je vais pouvoir recommencer à jouer normalement. Selon certaines estimations, cela se produira fin octobre ou début novembre. C’est si tout se passe comme prévu. Maintenant, je veux que tout guérisse bien avec l’attelle », a-t-il déclaré à la télévision autrichienne. Le joueur de tennis, qui a dû renoncer à défendre le titre de l’US Open qu’il a aussi conquis l’année dernière regretté d’avoir manqué la finale de la Coupe Davis, qui se tiendra à Innsbruck (Autriche) en novembre prochain.

“Cela aurait été l’un des grands moments, sans aucun doute. ça fait mal de rater ça“Il a reconnu. Pour l’avenir, l’Autrichien était sûr de son rétablissement et a expliqué que sa blessure est”très différent“à celui de l’Argentin Juan Martín del Potro, qui a traîné le malaise pendant des années:” Je pense que Del Potro avait quelque chose de différent. Les joueurs qui ont subi ma blessure sont revenus très, très forts”.