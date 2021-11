« Ce serait rare et spécial de jouer contre le Barça en Ligue Europa »

26/11/2021 à 20:14 CET

Artur Lopez

L’ailier du Real Betis Balompié, Cristian Tello, Il s’est entretenu avec Radioestadio après avoir été l’une des stars de la soirée, avec son but contre Ferencvaros en Ligue Europa. Les Verdiblancos ont battu les Hongrois 2-0 et certifié leur classement aux seizièmes de la compétition européenne comme deuxièmes du groupe.

Bien qu’il n’ait connu qu’un seul titre en Liga jusqu’à présent cette saison, Tello a confirmé qu’il terminerait sa dernière année de contrat avec Benito Villamarín : « Je suis heureux ici. C’est ma dernière année et je veux en profiter au maximum. En ce moment, je suis concentré sur l’équipe, sur le fait de bien faire les choses et de profiter des opportunités que me donne le coach. »

Le footballeur de 30 ans a également remercié les fans pour leurs encouragements lors de sa cinquième saison à Séville : « Après cinq ans au Betis, cette affection continue d’être remarquée est importante pour moi. » L’attaquant de Sabadell a quitté le Barça pour les Verdiblancos à l’été 2017. Les Catalans pourraient jouer la Ligue Europa s’ils ne battent pas le Bayern Munich lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. « Ce serait très rare de retrouver le Barça en Ligue Europa, et en même temps, spécial. Ce serait un très beau match à jouer »dit l’attaquant.

Concernant le contexte du club catalan, Tello a attribué la situation sportive à la compétitivité de la Liga : « C’est toujours surprenant de voir le Barça dans cette situation. Mais chaque saison qui passe en Liga et en Europe est plus difficile. Les équipes sont mieux préparées et les rivaux se connaissent mieux. »