Sergio Perez a refusé de savoir s’il abandonnerait une chance de gagner sa course à domicile afin d’aider les chances de championnat de son coéquipier ce week-end.

Le pilote Red Bull, qui a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan plus tôt cette année, a la chance d’être le premier Mexicain à remporter sa course de Formule 1 à domicile.

Cependant, avec son coéquipier Max Verstappen en tête du championnat, Perez, qui est mathématiquement hors de combat, pourrait être invité par son équipe à renoncer à la victoire s’il mène son coéquipier dans les dernières étapes de la course de dimanche.

S’exprimant lors de la conférence de presse de dimanche à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Perez a refusé de dire si Red Bull lui permettrait de remporter la course devant Verstappen.

«Je pense que ce serait un gros problème à avoir de mon côté. Mais cela dépend toujours de la situation car la plupart des décisions se prennent normalement pendant la course, dans le feu de l’action. Donc je pense que selon les circonstances, on verra. Mais je suis presque sûr que toute l’équipe, Red Bull, tout le monde veut que je gagne ce week-end.

Perez a bénéficié d’un soutien important à domicile lors de la course dans le passé et une grande foule est attendue ce week-end. Il a déclaré que Red Bull était aussi impatient que ses fans de le voir gagner ce week-end.

« Je pense que tout le monde est tellement enthousiaste », a déclaré Perez. « Tout le monde dans mon équipe, la foule. C’est un lieu très spécial pour nous. C’est un combat très intense. Et nous verrons à travers la course.

« Mais je suis presque sûr que tout le monde dans l’équipe, s’il y a une course qu’ils veulent que je gagne, c’est celle-ci. Je suis donc sûr d’avoir le soutien total de tous les membres de mon équipe.

Perez a déclaré qu’il ne «voyait pas grand-chose à discuter» pour savoir si Red Bull aborderait la possibilité que des ordres d’équipe soient imposés avant la course.

« Nous verrons probablement où nous en sommes samedi et si cela vaut la peine d’avoir cette conversation », a-t-il déclaré. « Mais rien ne garantit que nous serons dans cette position. Je pense que ce sera un gros problème à avoir en équipe, mais pour le moment, nous n’avons rien discuté.

Daniel Ricciardo, qui a rejoint Perez pour la première des conférences de presse d’aujourd’hui, a déclaré qu’il ne serait pas prêt à renoncer à une victoire à domicile pour son coéquipier.

« Pour le moment, ma réponse est non, je ne le ferais pas », a déclaré le pilote McLaren. « Si c’était la dernière course de la saison et que cet échange de position signifiait littéralement le titre mondial ou non, alors c’est peut-être un processus de prise de décision plus complexe.

«Mais une victoire à domicile, c’est la chose dont vous rêvez quand vous êtes enfant. Et si, évidemment, vous l’avez mérité sur la bonne voie, je pense que cela devrait être à vous.

Hier, une foule nombreuse a assisté à une démonstration de Perez sur le Paseo de la Reforma à Mexico. Il a déclaré qu’il était «tellement heureux» de pouvoir à nouveau courir à domicile après l’annulation de la course de l’année dernière en raison de la pandémie.

« Après un an sans course dans mon pays d’origine, je suis très heureux d’être de retour. L’accueil a été incroyable, l’enthousiasme des gens, vraiment sympa.

« Hier, nous étions à la Reforma, l’une des rues les plus emblématiques de Mexico, avec beaucoup de fans là-bas. Je suis tellement content de voir que les gens sont vraiment enthousiastes à propos du week-end.

« Tout est épuisé. Le promoteur vient de me dire qu’il essaie de trouver un moyen de mettre plus de tribunes mais il n’y a plus de place. Beaucoup d’amis appellent pour leur demander un billet mais je n’ai rien. C’est vraiment cool. C’est un super week-end.

