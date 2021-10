“Ce serait un honneur de jouer un tournoi avec Rafa Nadal”

in

Le golfeur espagnol Jon Rahm, numéro un mondial, a déclaré mardi que “ce serait un honneur” de disputer un tournoi avec le joueur de tennis Rafael Nadal, fan reconnu de ce sport, et a admis que le Majorquin est “une grande idole et quelqu’un de qui apprendre”.

Rahm participera à l’Open d’Espagne, qui se tiendra du 7 au 10 octobre au Club de Campo Villa de Madrid, dans le but d’ajouter sa troisième victoire dans ce tournoi à égale Severiano Ballesteros.

“Depuis décembre 21019, je n’étais pas allé en Espagne et c’est ce qui m’excite le plus, car pouvoir jouer devant le public espagnol est important et aussi avec le défi de correspondre Ça se voit“, mentionné Rahm, qui a admis qu’il vivait une année d’émotions contradictoires.

“Le fait de manquer les Jeux olympiques a été un coup très dur. Nous avons un peu tout eu pendant un an. La Ryder Cup n’était pas comme nous l’avions prévu et en tant qu’équipe, c’était un peu difficile d’avoir un résultat comme celui-ci. Cela fait un an que je suis. avec de nombreuses expériences mais je pense que le bien a été meilleur que le mal », a-t-il avoué.

Le golfeur de Barrika, actuel numéro un mondial, a déclaré s’être “toujours” cru “capable d’atteindre le sommet du classement international”.

“Je l’ai confirmé en 2015, en tant qu’amateur, alors que j’étais cinquième du tournoi de Phoenix. J’avais confiance mais c’était la réalité. Avant de commencer ma carrière professionnelle, je savais de quoi j’étais capable”, a-t-il déclaré. Rahm, dont la progression le conduit à être la principale référence du golf espagnol.

“Je ne m’en rends pas compte, mais c’est aussi difficile quand je ne vis pas ici. Peut-être qu’à un certain niveau, ou sur les réseaux sociaux, l’impact est plus important. Hier, 30 secondes se sont écoulées depuis mon arrivée à l’hôtel, Je suis allé me ​​promener, et quelqu’un m’a reconnu”, a-t-il noté.

“J’espère qu’il transcende le golf et qu’il est une référence, car Rafael Nadal, qui est une grande idole et quelqu’un de qui apprendre. Je ne sais pas si j’atteindrai son niveau au golf comme au tennis, mais j’espère pouvoir être une référence pour certains enfants”, a-t-il déclaré.

Précisément de Nadal, qui se rend régulièrement à des tournois de tennis avec ses clubs de golf pour jouer si l’occasion se présente, Rahm elle a admis qu’elle aimerait parfois jouer un tournoi avec lui.

“J’aurais adoré jouer avec Rafa. Cela a été fait à un moment donné de jouer avec des athlètes d’autres disciplines dans d’autres tournois à l’étranger et je le vois bien, pourvu que cela n’enlève pas un joueur qui le mérite. Ce serait un honneur. J’ai pu jouer une fois à Palm Springs, à l’université, et j’espère que nous pourrons rejouer”, a-t-il déclaré.

Concernant votre situation personnelle, Rahm Il a admis : « Si je n’avais pas atteint le numéro un, je serais heureux, car quand on donne tout, il n’y a rien à se reprocher.

“Quand je pense à ces moments, je pense aux douze dernières années, aux heures que j’ai mises pour atteindre le sommet, et je sais avec une certaine humilité que je suis venu ici pour le pur travail. J’ai de la fierté et humilité, car je sais ce que j’ai fait mais aussi ce qu’il me reste pour le maintenir”, a-t-il commenté Rahm, qui a assuré que s’il pouvait choisir un tournoi à gagner à l’avenir, ce serait le British Open à Saint Andrews.

“Il n’y a pas de meilleur tournoi à gagner”, a-t-il conclu.