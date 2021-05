“Ce serait un rêve de soulever l’Euroligue avec le Barça”

24/05/2021 à 19:35 CEST

Nikola Mirotic doit être l’un des piliers du Barça dans son objectif d’atteindre le Final Four à Cologne. “Je me sens bien, je veux que le moment vienne”, a déclaré la star des Blaugrana. “Personnellement, ce n’était pas ma meilleure série contre le Zenit, en attaque. J’ai essayé de trouver le meilleur moyen de contribuer. d’autre part. Vous ne gagnez pas seulement des matchs, mais l’équipe “, a déclaré la star.

“J’arrive à ce Final Four avec beaucoup d’envie de compétitionner et je sais que je suis prêt pour le niveau maximum. Nous savons comment nous devons affronter ces jeux. Nous n’avons que les yeux rivés sur Milan et nous nous préparons pour ce match », a-t-il déclaré aux médias.

Il reconnaît que soulever l’Euroligue avec le Barça, “serait certainement un rêve, mais cet objectif est loin, et nous ne pouvons pas y penser. L’un des objectifs est de gagner une Euroligue. Nous avons une belle opportunité, et nous sont à seulement deux matchs. Nous voulons rêver mais en même temps être humbles. Je sais que c’est difficile, C’est mon quatrième Final Four, et je n’en ai gagné aucun. Je me concentre sur le match de Milan.

Bonne préparation

Il considère que la préparation du rendez-vous à Cologne a été bonne. “Nous avons eu une journée et demie de repos qui nous a permis de nous déconnecter et de nous ressourcer. Une très bonne semaine d’entraînement, et à Tenerife nous avons vu le bon niveau, frais, avec envie et peaufiner quelques petits détails, qui peuvent faire la différence. Nous essayons de faire le dernier pas individuellement, un pas en avant. Nous sommes sur la bonne voie et une bonne dynamique “

Sur le plan personnel, il assure que «je me sens préparé, j’ai eu une belle saison. Bien que ce ne soit pas moi, nous sommes l’équipe. Il y a aussi des gens dans le groupe avec de l’expérience et du désir. Nous ne voulons pas mettre de pression supplémentaire, c’est un moment à savourer. Quand nous jouissons, c’est quand nous jouons le mieux. J’ai l’air bien et préparé comme toute l’équipe », a-t-il conclu.