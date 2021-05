“Ce serait un rêve d’entraîner Milan”

10/05/2021 à 19:52 CEST

Daniel Guillen

L’actuel entraîneur ukrainien, Andriy Shevchenko, a reconnu que l’entraînement de l’AC Milan, l’équipe dans laquelle il était joueur, serait l’un de ses plus grands rêves pour le programme Che tempo che fa à Rai3: “Entraîner Milan est un rêve, voyons voir. Ce serait le meilleur.”.

L’ancien attaquant, qui a pris sa retraite en 2012 au Dinamo Kiev, espère que les Italiens, qui ont battu la Juventus (0-3) lors de la dernière journée du Calcio, pourront sceller leur passe pour la Ligue des champions: “Maintenant, Milan fera plus: l’équipe grandit et s’améliore. Nous espérons que Rossoneri se qualifier pour la Ligue des champions “.

L’équipe de Pioli actuellement marche en troisième position avec 72 points, le même qu’Atalanta, qui est en deuxième position, deux de plus que Naples et trois de plus que la Juventus, qui marque la zone de la Ligue Europa. Ceux de Milan affrontent les trois derniers jours à Turin, recevant Cagliari et culminant à Bergame.. Avec deux victoires, ils égaliseraient leur participation à la Ligue des champions 2021/22.

Shevchenko, un historique de l’AC Milan

L’attaquant ukrainien a passé un total de huit ans à l’AC Milan, à deux étapes différentess. L’équipe italienne l’a signé du Dinamo Kiev pour un peu plus de 20 millions d’euros et il est devenu l’un des joueurs les plus historiques du club. Avec 175 buts, l’attaquant est le deuxième meilleur buteur du club, derrière Gunnar Nordahl, avec 221 buts., et devant Gianni Rivera (164) et José Altafini (161).

Au niveau de l’équipe nationale, l’ancien attaquant de Chelsea est le meilleur tireur avec 48 cibles, devant Yarmolenko (36), Konoplyanka (21) ou Rebrov (15). Tout au long de sa carrière, Shevchenko a marqué un total de 250 buts officiels, dont 127 en Serie A avec l’équipe des Rossoneri.