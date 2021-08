“Ce serait une excellente nouvelle pour la Ligue 1”

09.08.2021 à 13:55 CEST

Léo Messi ne continuera pas dans le Barça. Après avoir été libre et sans lien contractuel avec l’entité Blaugrana, l’attaquant n’a pas pu renouveler son lien car le club dépasse le plafond salarial qui régit en La Ligue, et donc, un nouveau club devra être trouvé. A cette époque, tous les chemins mènent au Paris Saint-Germain et si cette signature a lieu, Messi retrouvera plusieurs vieilles connaissances dans le Ligue 1.

En plus de partager un vestiaire avec plusieurs amis et connaissances comme Di María ou Neymar, parmi ses principaux rivaux, l’Olympique de Marseille, sera Jorge Sampaoli. L’actuel entraîneur de l’OM, ​​et ancien entraîneur de l’Albiceleste, connaît bien Leo depuis son passage en équipe nationale et lors d’une conférence de presse il a manifesté sa satisfaction concernant l’éventuelle arrivée de Leo en France : “Ce serait une belle note pour la Ligue 1, il serait le meilleur joueur du monde à jouer ici. Le football français est devenu très hiérarchisé ces derniers temps, même lors des derniers Jeux Olympiques, dans les sports collectifs la France a été incroyable”.

“Si vous ajoutez à cela le fait que le meilleur du monde arrive en championnat de France, qu’il joue pour une autre équipe que l’OM, ​​je pense que ce sera très bien pour lui. Tous les yeux du monde seront rivés sur ici. J’espère que Leo est heureux ici et qu’il aime ce championnat compétitif, difficile et différent. Pour nous ce sera une motivation particulière“, affirme un Sampaoli qui voit comme très positif l’incorporation plus que possible de Messi à la compétition de championnat de France.

« Sampa » a mené Messi dans l’équipe nationale argentine dans la dernière ligne droite de la Qualifications pour la Russie 2018 et puis en disant monde, où l’équipe a été éliminée en huitièmes de finale en tombant avec désinvolture contre la France et au milieu d’une forte polémique sur des problèmes internes à l’équipe argentine. Après cet échec, les chemins de DT et Messi ne se sont plus croisés. Dans le cas où la star argentine rejoindrait le club de la capitale, affronterait Marseille de Sampaoli lors de la 11e journée, prévu le dimanche 24 octobre prochain.