Ce serait une “ tragédie ” si Harry Kane ne remporte jamais de trophée alors que l’ex-star de Tottenham, Gary Stevens, dit que l’attaquant n’a aucune raison de rester aux Spurs

Ce serait une “ tragédie ” si Harry Kane ne remportait jamais de trophée au cours de sa carrière, selon l’ancienne star de Tottenham, Gary Stevens.

Le capitaine de l’Angleterre, 27 ans, n’a pas encore remporté d’argenterie, bien qu’il ait marqué 221 buts pour les Spurs.

Kane voudrait quitter Tottenham

Kane cherche à quitter Tottenham cet été au milieu de l’intérêt de Manchester United, Man City et Chelsea.

Et Stevens, qui a joué pour Tottenham pendant sept ans à partir de 1983 et a remporté la Coupe UEFA, admet qu’il est peu probable que l’attaquant remporte des trophées dans le nord de Londres.

Il a déclaré à talkSPORT 2: «Ce serait une tragédie si l’un des meilleurs attaquants d’Angleterre de tous les temps, sans doute le meilleur attaquant de tous les temps, ne remporte jamais un trophée de club.

«Harry Kane va-t-il gagner des trophées aux Spurs? J’adorerais qu’il fasse ça. Il y a fort à parier, soyons brutalement francs avec vous.

«Les propriétaires actuels, ENIC, ont fait des choses fantastiques, regardent le stade, regardent les installations d’entraînement, ils ont investi de l’argent.

«Ils ont également gagné énormément d’argent, ils possèdent maintenant l’un des clubs les plus riches du monde, félicitations à eux.

«Mais en 21 ans, ils ont réussi à remporter un trophée national. Les propriétaires de Leicester City sont propriétaires de Leicester City depuis 11 ans, ils ont remporté la Premier League et une FA Cup. »

Jamie Vardy a remporté plus de trophées majeurs (2) que Kane

Stevens est catégorique: il “ n’est pas juste ” que Jamie Vardy de Leicester ait remporté plus de trophées que Kane.

Il a ajouté: «À la fin de la carrière de Harry Kane, s’il reste à Tottenham, il dit:« Je n’ai rien gagné avec mon club ».

«Jamie Vardy, qui avec Leicester City a remporté la Premier League et la FA Cup… sans manquer de respect à Jamie Vardy, j’aime le joueur, quel excellent joueur, mais Jamie Vardy est-il aussi bon que Harry Kane? Absolument pas.

«Mais Jamie Vardy a remporté plus de trophées au niveau des clubs que Harry Kane. Cela ne peut pas être vrai, sûrement?

Tottenham devrait disputer une autre saison sans le football de la Ligue des champions avec l’équipe de Ryan Mason cinq points sous Chelsea, quatrième, avec deux matchs à jouer.

Et avec la sécheresse du trophée des Spurs qui s’étend sur 13 ans, Stevens pense qu’il n’y a aucune raison pour que Kane reste.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, évalue Kane à 150 millions de livres sterling

Il a déclaré: «Nous en avons parlé il y a quelques semaines, au moment où les Spurs venaient d’être éliminés de la FA Cup, mais ils avaient la finale de la Coupe de la Ligue et ils étaient toujours en Ligue Europa.

«Jose Mourinho était toujours l’entraîneur-chef, un vainqueur avéré de trophées au niveau des clubs.

«J’ai dit que nous devions attendre et voir comment cette saison se déroulerait car il était possible que Harry Kane puisse avoir une médaille de vainqueur de la Coupe de la Ligue, il aurait pu avoir une médaille de vainqueur de la Ligue Europa et il aurait pu se qualifier pour la Ligue des champions prochaine saison.

“Deux d’entre eux sont définitivement partis et les qualifications pour la Ligue des champions ont également été menées.”