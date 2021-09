Ce seront les champions de la ligue selon l’Observatoire du football CIES

20/09/2021 à 19:07 CEST

L’Observatoire du football CIES a déjà publié les prévisions pour les cinq grands championnats. C’est un système statistique dans lequel On s’attend à ce que le tableau se termine dans ces cinq compétitions en fonction des signatures, de l’expérience des footballeurs et des performances des équipes au cours de la dernière année.

Dans le cas de la Ligue, ils estiment que Le Real Madrid deviendrait champion de la ligue, dépassant ainsi le 20e vainqueur de la compétition, l’Atlético, qui occuperait la deuxième position, et aussi le Barça, qui terminerait troisième. De plus, ils établissent qu’Elche, Cadix et Alavés seraient les trois clubs qui descendraient en deuxième division.

En Angleterre, el City serait à nouveau champion de Premier League et United serait finaliste. Le plus touché serait Chelsea, le vingtième champion de la Ligue des champions, qui occuperait la quatrième place du classement. Et Newcastle, Norwich et Watford seraient les trois qui toucheraient terre dans le championnat.

Après l’investissement du Paris Saint Germain, l’équipe dirigée par Pochettino gagnerait la Ligue 1, et l’Olympique de Marseille le suivrait dans le tableau. Allemagne, Le Bayern Munich mènera la compétition, suivi de Wolfsburg, qui dépasserait Dortmund de Haaland pour atteindre la deuxième position. Et en Serie A, l’Inter prendrait la tête, Naples étant deuxième en Italie.