“Ce seront les Jeux les plus importants de l’histoire”

06/07/2021 à 17:36 CEST

Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol (COE), a déclaré que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 seront “les plus importants” et “les plus regardés” de l’histoire.

« Nous vivons des moments très difficiles. Au final, ces Jeux Olympiques vont avoir une chaleur et une couleur particulière“, a ajouté Blanco lors de l’hommage aux athlètes olympiques et paralympiques qui a eu lieu au siège du COE.

L’événement a également réuni Miguel Carballeda, président du Comité paralympique espagnol (CPE); Iñaki Peralta, PDG de Sanitas ; Sara Andrés, athlète paralympique; Eva Morale, triathlète paralympique; Saul Craviotto, canoéiste lauréat; Oui Caroline Marin, joueur de badminton qui ne pourra pas assister aux Jeux olympiques en raison d’une blessure au genou.

Carballeda a tenu à remercier le COE pour la possibilité de participer à des événements “dans des conditions égales” car “c’est une étape très importante pour atteindre l’égalité et l’intégration totale”: “Le sport est un environnement naturel qui peut réaliser des choses très importantes. Nous parlons sur le développement personnel, sur les personnes que le sport a aidé à vivre cette nouvelle vie et qui vont affronter l’engagement de Tokyo avec beaucoup d’enthousiasme “.

Par ailleurs, le président du CPE, a adressé quelques mots à Marín en raison de sa blessure : “Vous serez à nouveau le champion que ce pays mérite et dont il a besoin.”

Carolina Marín a raconté comment elle a vécu la situation qui l’a amenée à manquer les Jeux de Tokyo et a déclaré qu’elle songeait déjà à reprendre la compétition : “Depuis que j’ai découvert que je ne pouvais pas aller à Tokyo, Paris 2024 ne m’est jamais sorti de la tête. Ça n’a pas été facile, nous sommes humains et j’ai passé un très mauvais moment car je me suis vu très déprimé”.

Saúl Craviotto, double champion olympique de canoë (Pékin 2008 et Rio 2016), a fait part de ses attentes avant Tokyo 2020 : “Je mentirais si je vous disais que je vais participer et passer un bon moment. Je vais souffrir et quitter ma vie, je ne peux pas donner plus. Nous nous entraînons bien et les temps sont bons. Je vais pour chacun d’eux. “

Sara Andrés, qui détient le record du monde du 200 mètres T62 (affectée aux membres en compétition avec des prothèses), participera pour la première fois à des Jeux Paralympiques cet été et le fera dans trois disciplines d’athlétisme différentes : le 100 mètres, saut en longueur et relais universel.

“Je suis heureux de voir la lumière au bout du tunnel. Seul le meilleur reste, profitez des Jeux“.” Je suis ambitieux, je veux tout donner et rêver grand. J’attends une médaille minimale de Tokyo. Sur 100 mètres, je peux être médaillé. En saut, mes adversaires sont plus forts et j’ai plus de difficulté, mais tout peut arriver”, a-t-il déclaré.

De son côté, Eva Moral, championne d’Espagne de duathlon, fera également ses débuts aux Jeux paralympiques de Tokyo car sa discipline est pour la première fois olympique.

“J’essaie de profiter de la piste, mais évidemment, nous allons tout faire. Tous les athlètes d’élite se lèvent chaque matin pour être numéro un et c’est ma pensée au jour le jour“, a-t-il souligné.” J’ai été très discipliné, celui qui est le plus fort mentalement aura un plus. J’ai aussi eu la chance d’avoir beaucoup de gens derrière moi qui m’aident.”

Pour clore l’événement, les différents dirigeants et athlètes invités se sont retrouvés sur scène pour immortaliser le moment. Les jours suivants, les différentes fédérations se rendront à Tokyo pour disputer les Jeux, qui débuteront le 23 juillet.