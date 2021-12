Ce seront les montants du Revenu Minimum de Vie en 2022

28/12/2021 à 16h26 CET

Redaction

le Revenu minimum vital (IMV) il sera revalorisé de 3% en 2022, les mêmes que les pensions minimales et non contributives, et un demi-point de plus que les pensions contributives. Ainsi, dans le cas de l’IMV, le revenu garanti pour la cellule familiale composée d’un adulte sera de 5 899,6 euros.

Ce revenu annuel garanti varie selon l’unité d’habitation selon le tableau suivant :

|

Pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires, dans le but de les doubler à 1,6 million, lors du traitement de la loi au Congrès, au PSOE et à United Nous pouvons convenir de la inclusion d’un supplément pour les mineurs qui recevront des ménages qui n’excèdent pas 300 % du revenu garanti de l’IMV pour votre type de ménage ou 150 % du seuil d’équité pour votre type de ménage.

Le supplément sera de 100 euros par foyer et par mois dans le cas des enfants jusqu’à 3 ans, 70 euros par mois pour chaque enfant entre 3 et 6 ans, et 50 euros par mois pour chaque mineur entre 6 et 18 ans. Il a également été prévu de réduire la période d’ancienneté de l’unité de cohabitation de 12 à 6 mois pour accéder à l’allocation et de 3 à 2 ans de l’agrément d’autonomie pour les enfants de moins de 30 ans.

De plus, le possibilité de demander l’IMV pour les revenus de l’année en cours et les seuils de revenus et de fonds propres seront relevés pour ces cas, afin de rendre l’IMV plus sensible aux situations de survenance de pauvreté.