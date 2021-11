Ce seront les nouveaux tarifs Disney+ : ils jettent la maison par la fenêtre pour Noël | Divertissement

Le service de streaming Disney veut convaincre les indécis avec un premier mois qui n’atteint même pas 2 €, juste au moment où ils lancent certaines de leurs dernières sorties les plus attendues sur la plateforme.

Chez Disney, ils ont une mission qui n’est pas facile à remplir, comme cela arrive à HBO et Amazon, qui est de gagner la guerre des plateformes pour la suprématie du streaming. Et tant que Netflix existe, c’est très difficile.

Dans le dernier rapport de résultats, Disney + a prouvé qu’il faisait les choses correctement avec ses 118,1 millions d’abonnésCe qui est impressionnant par rapport aux 73,7 millions de clients qu’ils avaient à ce stade l’année dernière.

Le problème est que bien que le chiffre soit impressionnant, il est loin de l’objectif qu’ils s’étaient fixé en compagnie de 125,3 millions d’abonnés selon leurs projections officielles. C’est près de 7 millions de clients en moins, et c’est beaucoup d’argent qu’il reste à gagner.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Pour cette raison, Disney a décidé qu’il devait attirer des clients quoi qu’il arrive, et le moyen le plus efficace est celui qu’ils viennent d’annoncer : un mois pour 1,9 € et si vous aimez le service le deuxième mois déjà au prix traditionnel 8,99 euros.

Ça oui, le prix annuel est toujours de 89,90 eurosCe tarif bas n’a donc qu’un objectif : convaincre de nouveaux utilisateurs, rien de plus.

Pour convaincre encore plus, rien que ce vendredi les nouveaux films de la société commencent à arriver sur la plateforme. Comme Jungle Cruise, Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Avec ce nouveau contenu et avec les prévisions de séries et de courts métrages qui sortiront dans l’application d’ici Noël, Disney veut séduire une clientèle qui n’a pas encore osé faire le grand saut. Comme ils l’ont fait sur HBO Max avec les nouveaux tarifs.