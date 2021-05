Ce seront les quatre derniers de la Queen’s Cup

05/06/2021 à 12:54 CEST

Inès Sanchez

Vous connaissez déjà le quatre demi-finalistes de la Coupe de la Reina: Madrid CFF, Atlético de Madrid, Levante et Fútbol Club Barcelona. Ils disputeront les demi-finales les 26 et 27 mai et la finale le 30 mai. Les trois matchs se joueront au stade de Butarque. Ce qui est ignoré aujourd’hui, ce sont les croix pour l’avant-dernière phase de la compétition, puisque le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine.

Madrid CFF

Après une belle campagne au cours de laquelle ils se sont même battus pour la Ligue des champions, le niveau de l’équipe se dilue. Malgré l’élimination d’un adversaire comme le Real Madrid 2-1 en quart de finale, leurs derniers matchs de championnat n’ont pas été du même calibre. Cinq défaites consécutives dans la Primera Iberdrola ils l’ont éloigné des premières positions de la table.

Athlète de Madrid

Les rojiblancas vivent une saison très différente des habituelles. L’équipe de Sánchez Vera s’éloigne de ce qu’elle était autrefois. La lutte pour le leadership a été laissée pour compte et maintenant ils restent dans la table du milieu. Mais le potentiel de l’équipe est toujours là. Ils ont battu la Real Sociedad 1-0 en quarts de finale. Et c’est à ce jour la seule équipe qui a battu le Barça cette saison. Il y a trois techniciens qui ont essayé de remettre le club sur les rails cette saison. Et enfin, ils ont fait confiance à celui qui leur a donné les plus grands succès. La Coupe de la Reine pourrait devenir le titre avec lequel ils remportent cette campagne.

j’ai soulevé

Maria Pry a réalisé emmène Levante au sommet. Ils se qualifient pour ces demi-finales après avoir remporté 2-1 à Granadilla. Las granotas s’est imposé comme l’un des grands clubs de la Primera Iberdrola. Ils sont passés de moins en plus cette saison, jusqu’à ce qu’ils aient une base solide dans la compétition. Après avoir atteint le deuxième position dans Primera Iberdrola, la saison prochaine, ils feront le saut vers l’UWCL. Après le Barça, il est le candidat pour remporter cette Coupe.

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! # LevanteUDFemenino 2-1 @UDGTenerife Nous serons dans la PHASE FINALE de la Coupe 💪🏼💪🏼 # CopaDeLaReina 🏆 #OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/k2i1zph7yL – Raise UD Female (@LUDfemenino) 5 mai 2021

Barça

Ils sont les grands favoris pour remporter la Queen’s Cup et les vingtièmes champions du tournoi. L’équipe de Lluís Cortés a connu une saison pratiquement parfaite. Leaders de la Primera Iberdrola et invaincus. 25 victoires en 25 matchs joués. De plus, ils se sont également qualifiés pour la finale de l’UWCL. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser – et surpasser – les grandes équipes du continent. En fait, ils pourraient venir à cette Coupe avec deux titres sous leurs genoux.