Ce seront les routes les plus surveillées par la DGT dans l’opération Salida ce week-end | Moteur

L’opération de sortie la plus importante de l’été commence, et si comme la plupart des Espagnols vous partez en voyage ce week-end, vous souhaitez savoir quelles sont les courses les plus fréquentées de la communauté autonome.

Nous sommes confrontés, peut-être, au week-end le plus important de l’année en ce qui concerne une opération de sortie, à partir de laquelle des millions de déplacements sont prévus étant donné que le mois d’août, en général, est le moment idéal choisi pour les vacances de la plupart des Espagnols et il est prévu que certaines routes de l’ensemble du panorama national ont plus de trafic que d’habitude et seront également étroitement surveillés.

La Direction générale de la circulation a déjà un appareil impressionnant en fonctionnement pour couvrir les plus de 4,7 millions de voyages attendus ce week-end en Espagne, et c’est pourquoi si vous prévoyez de partir en voyage comme la plupart des Espagnols, sachez qu’il y aura des dispositifs spéciaux de contrôle de la vitesse, mais aussi de l’alcool et des drogues qui vont s’intensifier pendant tous ces jours.

De même, le bon taux de vaccination signifie qu’il y aura plus de déplacements que la normale, et la DGT entend assurer notre sécurité avec tous ses dispositifs. Parmi eux, il y aura beaucoup plus de caméras qui surveillent l’utilisation de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone portable au volant, ils ont également paralysé pendant des jours les travaux qui étaient en cours, ils ont également introduit des voies supplémentaires et des itinéraires alternatifs. Tout ce qui précède, avec plus de 1000 radars qui sont dispersés sur tout le territoire national, et à côté des deux hélicoptères Pegasus et 39 drones.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

D’autre part, la DGT a publié une liste des routes avec le plus grand afflux de véhicules qu’elle considère avoir tout au long de ce week-end, en particulier dans la Communauté de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalousie, la Communauté valencienne et Murcie.

Selon la DGT, ce sont les routes qui seront les plus fréquentées dans les Communautés Autonomes :

Andalousie : AP-4, AP-7, AP-46, A-4, A-7, A-45, A-49, A-66, A-92, A-92M, A-357, MA-20 et N-4. Aragon : AP-2, AP-68, A-2 et A-23. Asturies : A-8, A-66 et N-634. Cantabrie : A-8, A-67, S-10 et S-30. Castille-La Manche : AP-36, A-3, A-4, A-5, A-30, A-31, A-40, A-41 et A-42. Castille et León : AP-1, AP-6, A-1, A-6, A-52, A-62, A-66, N-620 et N-630. Communauté Valencienne : AP-7, A-3, A-7 et N-332. Estrémadure : A-5 et A-66. Galice : AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 et N-550. Îles Baléares : Ma-1, Ma-13, Ma-19 et Ma-20. Madrid : AP-6, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 et M-40 Murcie : A-7, A-30 et N-301-A. Navarre : AP-15, A-1, A-10, A-12, A-15 et A-21. La Rioja : AP-68, A-12, N-111, N-120 et N-232.