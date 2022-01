Ce sérum anti-âge avec 72.6K Sephora « Loves » est à 50% de réduction aujourd’hui seulement

Si vous hésitez à acheter le sérum pour le visage Lancôme Advanced Génifique Radiance Boosting, il compte 72,6K « amours » de la part des acheteurs de Sephora. Découvrez ces avis de fans du produit.

« Je faisais face à des épidémies sur mon menton depuis des mois maintenant et j’essayais diverses choses pour que ma peau retrouve son état normal. Je ne sais pas pourquoi j’ai attendu si longtemps avant d’utiliser le sérum. Dès que j’ai J’ai commencé à utiliser Genefique, ma peau s’est énormément calmée. Maintenant, je n’ai plus de nouvelles épidémies et mes peurs s’estompent visiblement « , a révélé un fan.

Un autre acheteur a déclaré: « Je ne peux pas m’en passer. C’est un élixir miracle dans une bouteille en verre. Immédiatement après l’application, ma peau est instantanément plus lisse et plus uniforme. Je n’arrêterai jamais de l’utiliser. »

Un client a expliqué : » J’ai réalisé à quel point c’est bon pour ma peau. Je pense que le flacon m’a duré environ 6 mois et pendant tout ce temps, je n’ai pas eu un seul bouton kystique, à peine des éruptions cutanées, et ma peau était si éclatante et même. Mais maintenant, depuis que j’en ai manqué il y a 3 semaines, j’ai deux boutons cycliques sur le menton… coïncidence ?? Je pense que non !!!! J’en aurai plus demain si le prix vous le fait deviner obtenez-le. ça vaut le coup !! «

Un acheteur de Sephora a décrit qu’il s’agissait d’un produit du « Saint Graal », ajoutant : « Je l’utilise depuis 2 ans et j’ai récemment racheté le grand conteneur, ce qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir à ce prix. À 60 ans, j’ai du mal à entretenir ma barrière contre l’humidité et cela fonctionne comme un charme. Il a éliminé mes éruptions cutanées et se marie bien avec d’autres produits. Saint Graal pour moi. «

L’un d’eux a partagé: « Super doux pour le visage! J’ai la peau sensible et sèche, mais cela N’A PAS causé d’éruption ni de rougeur. Cela peut sembler un peu cher, mais cela m’a duré très longtemps. » Et c’est à moitié prix aujourd’hui, donc ça vaut vraiment le prix.

Quelqu’un l’a qualifié de « sérum indispensable », précisant: « J’ai littéralement une douzaine de sérums et j’utilise maintenant uniquement le Genifique. Ma peau est incroyable et éclatante. La cohérence est la clé ! J’utilise matin et soir. J’adore ce produit ! »

Un autre a déclaré: « J’ai commencé à avoir des ridules et une peau terne, après avoir commencé à l’utiliser seulement une semaine, j’ai senti une nette différence, ma peau a l’air hydratée, éclatante et plus jeune, je veux vraiment en stocker plus pour ne pas manquer de produit »

« Ma tante m’a fait découvrir ça quand j’ai vu à quel point sa peau était radieuse et j’ai demandé ce qu’elle utilisait. C’est cher mais ça vaut le coup. Je ne sais pas comment expliquer ce que ça fait exactement, mais ma peau et mon maquillage ont toujours l’air lisse et fantastique à chaque fois J’applique cela au préalable », a écrit un acheteur.