Ce sérum pour cils à 9 $ a plus de 52 000 avis cinq étoiles sur Amazon

Si vous avez besoin d’un peu plus de conviction avant de cliquer sur “Ajouter au panier”, consultez ces critiques élogieuses des acheteurs Amazon.

Une personne m’a conseillé : « Jetez tous les autres ! J’ai utilisé tous les trucs chers, et ils allaient bien. Mais ce sérum fonctionne deux fois mieux pour moins de la moitié. Mes cils sont si longs que j’ai enfin pu faire un rehaussement de cils, et maintenant je n’ai même plus besoin de mascara. En plus, mes paupières ne sont pas irritées comme elles l’étaient avec Latisse. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de ce truc! “

Un autre a déclaré: “Je n’aurai plus jamais d’extensions de cils! Ce sérum fonctionne vraiment !!! J’ai perdu la plupart de mes cils à cause des extensions que j’avais et en une semaine, mes cils repoussaient et maintenant j’ai plus épais et plus plein cils. Mon copain m’a dit que je n’avais plus besoin d’extensions. Mes cils naturels sont vraiment magnifiques. Merci Maybelline !!!”

“Après avoir utilisé ce produit pendant quelques semaines, je suis ÉTONNÉE de la longueur que ce sérum m’a donné ! Même dès la première application, j’ai remarqué un petit changement de longueur. C’est une excellente base à appliquer avant d’appliquer le mascara et il le fera certainement faites pousser vos cils », a partagé un acheteur d’Amazon.

Cela fonctionne même pour les personnes ayant la peau / les yeux sensibles, une personne partageant : “J’aime ce produit parce qu’il n’irrite pas mes yeux. De nombreux autres sérums stimulant les cils, dont Latisse, que j’ai essayés, ont causé des rougeurs aux yeux. et les paupières. Ce produit est doux et fonctionne. J’espère qu’il restera disponible !!!! “

“J’adore ce sérum ! Mes cils sont plus longs et ne tombent pas autant qu’avant utilisation. Je continuerai certainement à l’utiliser”, a commenté un acheteur d’Amazon.

“Je portais des extensions de cils pendant un an parce que mes cils sont assez minces et minces. Cependant, les porter pendant un an a irrité mes follicules de cils. Je les ai retirées il y a 2 semaines car elles tombaient et mes cils devenaient très fins. Je commençais à perdre espoir que mes cils ne reviennent pas à ce qu’ils étaient un an avant les extensions, mais ils sont revenus plus longtemps et plus volumineux après avoir utilisé ce sérum “, a écrit un fan du produit.

Un client a déclaré: “Ce produit fonctionne à merveille !!! J’ai commencé à voir des résultats environ un mois / mois et demi plus tard. De plus, je ne l’utilise pas tous les jours ou deux fois par jour comme il est dit. Je le recommanderais sans hésiter . Mes petits cils courts au coin interne de mes yeux sont longs et agréables maintenant ! Qualité et prix incroyables par rapport aux autres. “