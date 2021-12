Ce simple changement pourrait rendre mon Apple Watch beaucoup moins ennuyeuse

Il existe de nombreuses façons de gérer les notifications sur l’iPhone et l’Apple Watch – les méthodes vont de simples boîtes d’autorisation lorsque vous ouvrez une application iPhone pour la première fois à des fonctionnalités plus configurables telles que les modes Focus. Cependant, il existe un flux de travail qu’Apple n’offre pas encore et qui améliorerait considérablement l’expérience Apple Watch.

Le problème

La façon dont les notifications fonctionnent entre l’iPhone et l’Apple Watch maintenant, par défaut, est correcte. Si vous autorisez les notifications d’une application sur votre iPhone, l’Apple Watch aspirera l’alerte sans sonner sur l’iPhone. Et les gens adorent la commodité de jeter un coup d’œil à une notification sur l’Apple Watch au lieu de sortir l’iPhone !

Mais que se passe-t-il si vous décidez de ne pas utiliser l’Apple Watch pour les notifications ? Vous pouvez désactiver les notifications pour chaque application, une à la fois. La valeur par défaut est toujours de refléter les notifications pour chaque nouvelle application que vous installez sur votre iPhone.

Vous pouvez activer Ne pas déranger ou un autre mode Focus sur l’Apple Watch comme solution de contournement, mais je pense que cela sera toujours reflété sur votre iPhone pour le moment, et de toute façon, ce n’est qu’une solution de contournement – pas le correctif.

Je me souviens généralement de désactiver ces bascules après que la montre envoie une alerte à partir d’une application nouvellement installée

La solution

Voici ce que je veux voir dans une future mise à jour de l’iPhone et de l’Apple Watch :

Une seule bascule dans l’application Watch sur iPhone pour désactiver les notifications de toutes les applications qui alertent sur iPhone Une nouvelle boîte d’autorisation sur l’iPhone lors de l’ouverture des applications pour la première fois, tout comme les notifications iPhone

Mon collègue et préposé au magasin de produits dérivés, Parker Ortolani, s’est moqué d’un exemple simple de ce à quoi cela pourrait ressembler :

Le cas de la non-notification

Ajouter une autre demande d’autorisation lors de l’intégration de l’application n’est pas génial, mais je garde mes demandes modestes aujourd’hui et je ne demande pas une seule case avec des bascules pour chaque demande. Cela dit, je n’ai pas fini de suggérer des modifications au fonctionnement de l’Apple Watch.

Alors pourquoi quelqu’un voudrait-il conserver les notifications sur l’iPhone comme si l’Apple Watch n’avait jamais été introduite ?

La réponse la plus simple est que les notifications fréquentes peuvent être trop. Une raison plus complexe est que certaines alertes ne sont utiles que pour apprendre des informations plutôt que de faire quelque chose avec ces informations sans l’iPhone. De plus, si vous visualisez toujours votre iPhone régulièrement tout au long de la journée, gérer les notifications sur deux écrans au lieu d’un seul peut augmenter la charge mentale, plutôt que de réduire le temps d’écran comme prévu.

Des sons

Ces raisons sont toutes plutôt subjectives et sont basées sur la façon dont vous utilisez votre iPhone – un argument plus objectif implique le son. Lors de l’examen de l’Apple Watch d’origine en 2015, j’ai mentionné que les notifications sont limitées aux tonalités prédéfinies, et j’ai supposé naïvement que cela changerait d’ici un an.

Utiliser les notifications Messages ou Mail ? Les deux sonnent avec le même son. Recevoir une alerte d’applications avec leurs propres tonalités comme Spark ou Tweetbot ? Les deux sonnent avec le même son.

Cela ne vous affecte pas si vous gardez votre montre en sourdine, mais il n’y a aucune bonne raison pour que les sons de notification n’aient pas changé depuis six ans. (Apple a changé la sonnerie lorsque l’Apple Watch Series 3 a ajouté le cellulaire, mais vous ne pouvez pas choisir entre les deux versions différentes.)

On pourrait soutenir que distinguer les notifications par son n’est pas aussi important pour les notifications visibles, mais je dirais que les options de son ne sont pas un problème difficile à résoudre. Peut-être que watchOS 9 et iOS 16 nous sauveront !

