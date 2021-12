Ce simple hack gardera les restes de vin de Noël frais

Avez-vous des restes de vin qui traînent? (Photo : .)

Si vous célébriez avec vos proches pendant la saison des fêtes, il est probable que vous aurez quelques bouteilles de vin à moitié finies.

La bonne nouvelle est qu’une femme sur TikTok a trouvé un excellent moyen de garder ce vin à moitié ouvert au frais.

Il n’est donc pas nécessaire de le jeter.

Le hack simple consiste à verser le surplus de vin dans des bacs à glaçons et à le mettre au congélateur.

Publication du compte TikTok de la marque d’ustensiles de cuisine et de maison Swan (@swanbranduk), la femme partage son astuce astucieuse pour les glaçons au vin.

Elle poursuit en disant que le vin glacé peut être utilisé à l’avenir pour cuisiner – à tout moment.

Ajoutez simplement les cubes à une recette qui demande du vin, comme des ragoûts, du chili con carne ou des spaghettis.

C’est aussi très pratique car cela signifie que vous n’avez pas besoin d’ouvrir une nouvelle bouteille de vin pour cuisiner.

Allez simplement dans votre congélateur et déterrez les marchandises.

Beaucoup de gens ont été époustouflés par le piratage facile et se sont demandé pourquoi ils ne l’avaient pas fait auparavant – bien qu’une personne ait fourni une explication amusante.

« Qu’est-ce que ce reste de vin dont vous parlez ? » ils ont répondu.

Plus de nourriture



Bien sûr, il n’y a pas que le vin qui pourrait rester de Noël.

La plupart des gens auront aussi beaucoup de garnitures de dinde et de dîner de Noël dans le réfrigérateur.

Si vous cherchez des façons amusantes d’utiliser l’excès de nourriture, pourquoi ne pas essayer une recette de curry de dinde ou une tourte à la dinde ?

Cela change définitivement d’un reste de sandwich ou d’un dîner rôti réchauffé.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Tout ce dont vous avez besoin est une serviette en papier pour ce hack qui vous montre à quel point les chambres d’hôtel sont vraiment sales



PLUS : Utilisez ce hack génial de TikTok pour emballer des bouteilles comme un pro



PLUS : Les gens utilisent un bol pour créer des boucles parfaites avec ce hack TikTok

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();